Bis zu 90 % Rabatt im PS Store - Sale bekommt 3000 neue Angebote und das sind unsere 17 Empfehlungen für PS4/PS5

Im PS Store regnet es neue Angebote.

Mittwochs stockt Sony gerne die Angebote im PlayStation Store auf. Auch heute sind wieder massenhaft Spiele, DLCs, Bundles und mehr im Preis reduziert. Damit ihr euch nicht durch die aktuell 3.154 Angebote wühlen müsst, haben wir ein paar Highlights für euch herausgepickt.

Unsere Empfehlungen aus dem aktuellen PS Store-Sale

Bis wann läuft der Sale im PS Store? Je nach Angebot gelten die Preise bis zum 7. November bzw. 23. November um 00:59 Uhr deutscher Zeit.

Wo finde ich den Sale? Im PS Store auf PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie im Browser. Ihr könnt den Store aber auch in der offizielle PlayStation-App öffnen und dort Spiele kaufen.

Unser Highlight: Metro 2033 Redux

Preis: 2,99 statt 19,99 Euro

2,99 statt 19,99 Euro Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Metascore: 90

Metro 2033 Redux ist das Remaster des ersten Metro-Spiels, das auf den Bestseller-Romanen von Dmitry Glukhovsky basiert – und ebenfalls sehr empfehlenswert ist.

Nach einem Atomkrieg haben sich die letzten Überlebenden in die U-Bahn-Tunnel zurückgezogen. Allerdings lauern auch dort Gefahren, etwa in Form von furchterregenden Kreaturen. In der Rolle des jungen Artyom bekommen wir das im dunklen Untergrund von Moskau am eigenen Leib zu spüren. Nachdem seine Heimatstation angegriffen wurde, muss er den gefährlichen Weg zur Station Polis meistern.

Den Test zum Bundle, in dem auch Metro Last Light Redux enthalten ist, könnt ihr hier nachlesen:

Metro 2033 gilt als Pflichtprogramm für Fans von Shootern, Horror und dichter Atmosphäre. Solltet ihr es also noch nicht gespielt haben, ist die Remaster-Fassung zu dem Preis eine ideale Gelegenheit.

Sofern ihr zur Virtual Rearlity-Community gehört, wäre Metro 2033 Redux auch gut geeignet, um sich auf den kommen VR-Ableger Metro Awakening einzustimmen, der am 7. November 2024 für Meta Quest, PS VR2 und Steam VR erscheint.

Ist für euch bei den PS4/PS5-Angeboten etwas dabei? Habt ihr vielleicht noch andere Empfehlungen? Dann rein damit in die Kommentare.