PS Store: Shooter-Hit für PS5 + PS4 jetzt 88% günstiger im Angebot der Woche

Die Next Level Edition von Borderlands 3 ist das neue Angebot der Woche für PS5 und PS4.

Borderlands 3 ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Den Loot-Shooter bekommt ihr jetzt in der Next Level Edition für PS5 und PS4 stolze 88 Prozent günstiger und somit für nur 8,99€ statt 74,99€. So günstig gab es diese Version des Shooters-Hits noch nie. Das Angebot läuft noch bis 1 Uhr morgens am 23. März. Hier findet ihr es:

Die Next Level Edition von Boderlands 3 enthält technische Verbesserungen für die PS5 wie 4K-Auflösung bei bis zu 60 fps und eine erweiterte Splitscreen-Unterstützung für bis zu vier Spieler*innen. Zudem bekommt ihr mit dieser Version vier Pakete mit kosmetischen Zusatzinhalten.

Was bietet Borderlands 3?

17:45 Borderlands 3 - Test-Video: Bombastischer Triumph mit nur einer Enttäuschung

Mehr von allem: Der Science-Fiction-Shooter Borderlands 3 hat sich im Vergleich zu den Vorgängern vor allem beim Umfang verbessert: Diesmal können wir mit unserem Raumschiff zu verschiedenen Planeten reisen und dort weite, offene Gebiete erkunden. Auch die Charakterentwicklung ist komplexer geworden: Bei jeder der vier Klassen können wir nun zwischen verschiedenen Skills und Fähigkeiten wählen und sie so detaillierter an unseren Spielstil anpassen. Durch ein New Game + sowie diverse Endgame-Inhalte und Challenges kann Borderlands 3 übrigens auch noch lange unterhalten, wenn man nach rund 40 Stunden durch ist.

Motivation durch Loot: Spielerisch hat sich hingegen wenig verändert. Neben brachialer Shooter-Action setzt Borderlands 3 wie schon seine Vorgänger vor allem auf die motivierende Suche nach immer besseren Waffen und Ausrüstungsgegenstände. Besonders befriedigend ist dabei, dass viele der Waffen nicht einfach nur bessere Schadenswerte haben, sondern auch über sichtbare Effekte verfügen und beispielsweise Gegner in Brand setzen. Ansonsten bekommt ihr wieder die übliche bunte Grafik und viel schwarzen Humor geboten. Letzterer zündet allerdings nicht immer, was auch daran liegt, dass ein ähnlich charismatischer Schurke wie Handsome Jack diesmal leider fehlt.

Mehr über Borderlands 3 und seine Stärken und Schwächen erfahrt ihr in unserem ausführlichen GamePro-Test: