PS1-Meilenstein ist nach 26 Jahren zurück: Rollenspiel-Hit jetzt günstig im PS5-Remake sichern!

Der Grafikstil mag niedlich sein, doch dahinter verbirgt sich ein episches Rollenspiel-Abenteuer.

Erst Anfang des Jahres ist das bildhübsche Remake eines PS1-Klassikers aus dem Jahr 2000 erschienen, jetzt könnt ihr euch die Neuauflage des epischen Rollenspiel-Abenteuers bereits zum stark reduzierten Preis sichern. Sowohl die PS5-Fassung als auch die Versionen für Switch und Switch 2 gibt es jetzt hier bei Amazon günstig im Prime Day Angebot:

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Bildhübsche Grafik, strafferes Gameplay: Das bietet das Remake des PS1-Rollenspiels!

Die Top-Down-Perspektive des Rollenspiel-Klassikers wird beibehalten, aber mit einem tollen neuen Diorama-Look umgesetzt.

Bei dem Rollenspiel im Sonderangebot handelt es sich um Dragon Quest VII Reimagined, eine Neuauflage des Klassikers, der ursprünglich im Jahr 2000 für die PS1 veröffentlicht wurde und einer der größten Hits der Reihe mit millionenfachen Verkäufen allein in Japan war. Das Remake holt den Rollenspiel-Meilenstein nun mit komplett neuer Grafik im niedlichen Diorama-Stil in die Gegenwart, mit Charakteren, deren Design und Animationen an Pixar-Filme erinnern.

Der neue Look sieht schlicht fantastisch aus, behält aber zugleich die Top-Down-Perspektive und damit auch das damalige Spielgefühl bei. Ähnliches gilt für das Kampfsystem: Im Kern bekommt ihr noch immer die klassischen, rundenbasierten JRPG-Kämpfe. Es gibt aber einige Verbesserungen, unter anderem die Möglichkeit, schwächere Gegner nun ohne langes Gefecht direkt in Echtzeit zu verprügeln, was den Spielfortschritt deutlich flotter macht.

1:36 Dragon Quest VII Reimagined enthüllt im Trailer den spielbaren Helden Kiefer

Autoplay

Wegen des gestrafften Gameplays und auch, weil Square Enix ein paar Inhalte des Originals gestrichen hat, ist das Remake übrigens deutlich kürzer. Das mag denjenigen sauer aufstoßen, die sich eine originalgetreue Neuauflage gewünscht hatten, aber man sollte bedenken, dass das ursprüngliche Dragon Quest 7 mit über 150 Stunden selbst für ein episches Rollenspiel deutliche Überlänge hatte. Mit der Neuauflage seid ihr nun knappe 70 Stunden beschäftigt, also noch immer recht lang.

In dieser Zeit hält euch nicht nur das jetzt sogar noch vielfältigere Fortschrittssystem, das ganz neue Fähigkeiten und Charakterklassen bietet, sondern natürlich auch die Story bei Laune. Diese beginnt wie gewohnt auf einer winzigen Insel in einem riesigen Ozean. Durch eine alte Karte lernt der Protagonist, dass früher noch viel mehr Land existiert hat, und reist in die Vergangenheit zurück, um herauszufinden, weshalb ganze Kontinente im Meer versunken sind.