Myki Trieu
13.11.2025 | 07:20 Uhr

Im Rahmen der State of Play im November 2025 zeigte Square Enix einen neuen Trailer zum kommenden Remake von Dragon Quest VII und dabei auch den neuen Look eines altbekannten Charakters: Kiefer. Mit seinen mächtigen Schwertfähigkeiten unterstützt er die Held*innen im Kampf gegen die gefährliche Armee der Monster.

Dragon Quest VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2, Playstation 5 und Xbox Series S/X.

 

 

 
