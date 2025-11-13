Im Rahmen der State of Play im November 2025 zeigte Square Enix einen neuen Trailer zum kommenden Remake von Dragon Quest VII und dabei auch den neuen Look eines altbekannten Charakters: Kiefer. Mit seinen mächtigen Schwertfähigkeiten unterstützt er die Held*innen im Kampf gegen die gefährliche Armee der Monster.

Dragon Quest VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2, Playstation 5 und Xbox Series S/X.