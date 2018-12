Sonys PlayStation Classic bietet eine Spieleauswahl von insgesamt 20 Titeln, die nicht nur in unserem Test, sondern auch bei vielen Fans auf Enttäuschung stößt.

Dataminer (via reddit und GitHub) sind nun aber auf eine riesige Auswahl an weiteren Titeln gestoßen, die Sony für die Mini-Konsole angeblich getestet und letztendlich verworfen habe.

Wenn diese Angaben der Wahrheit entsprechen, dann befinden sich darunter viele Klassiker, die das Lineup des kleinen Geräts ordentlich verbessert hätten. Zum Beispiel das Skateboard-Spiel Tony Hawk's Pro Skater 2, das wohl beste Harry Potter-Abenteuer Harry Potter und der Stein der Weisen und das Kult-Horrorspiel Silent Hill.

Aber Achtung: Die untere Liste ist natürlich nicht offiziell. Genießt diese Liste mit Vorsicht.

Ein Twitter-User hat dazu eine Grafik veröffentlicht, die uns noch einmal deutlicher vor Augen führt, was wir möglicherweise verpasst haben.

By the way, here are some games that are stored on the PlayStation Classic that Sony won't enable. They're literally already downloaded on the console...



Sony, how, how the absolute fuck did you manage to not erase all this shit before launch? pic.twitter.com/7Qi4vgJQbo