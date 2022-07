Top 25 PS1-Spiele - Das Beste, was die erste PlayStation zu bieten hat

Wir stecken aktuell mitten in unserer PlayStation 1-Themenwoche. Vom 18. bis zum 22. Juli unternehmen wir eine Zeitreise in die 90er-Jahre, in der wir uns beispielsweise an die Eigenheiten von Konsole und Discs erinnern. Das Wichtigste in dieser Woche sind aber natürlich die Spiele, die uns damals so gefesselt haben, dass wir den Controller einfach nicht aus der Hand legen konnten.

Bereits vor einiger Zeit haben wir uns der Herausforderung gestellt, eine Top 25-Liste mit unseren liebsten PS1-Titeln zu erstellen. Wir haben dieses Ranking noch mal rundum aktualisiert, weil wir es euch in unserer Themenwoche nicht vorenthalten wollten - auch wenn sich an den Platzierungen nichts geändert hat.

So haben wir ausgewählt

Bevor wir uns dieser Aufgabe angenommen haben, haben wir uns auf ein paar Spielregeln geeinigt, nach denen wir die Titel ausgewählt haben. Hier fassen wir für euch zusammen, welche Kriterien für die GamePro-Redaktion entscheidend waren.

Spielregeln

Verkaufszahlen sind nicht gleichzusetzen mit Qualität.

Unsere Bestenlisten sind nicht objektiv - Wir küren die Spiele, die uns in der Redaktion am besten gefallen haben oder die wir aus beschriebenen Gründen als wichtig für die jeweilige Konsole empfinden.

Wir nehmen nur Exclusives in die Liste auf. Wenn diese als Remaster Jahre später für andere Konsolen erschienen sind, lassen wir das gelten. Von Anfang an zeitexklusive Deals zählen hingegen nicht. Ausnahmen gibt es auch bei Spielen, die zusätzlich auf Plattformen ehemaliger Hersteller wie Sega erschienen sind.

Nur ein Spiel pro Reihe - Ausnahmen machen wir nur, wenn ein zweiter Titel zu wichtig für die Entwicklung der Serie oder Spielen im Allgemeinen war, um ihn zu ignorieren.

Nun aber genug der Erklärungen. Hier findet ihr unsere Top 25 der besten PlayStation 1-Spiele aller Zeiten:

Platz 25: Ape Escape

Erscheinungsjahr: 1999

Entwickler: Sony

In Sonys spaßigen 3D-Jump 'n' Run Ape Escape aus dem Jahr 1999 schlüpft ihr in die Rolle des rothaarigen Jungen Spike, reist durch verschiedene Zeitepochen und müsst, wie der Name bereits vermuten lässt, entlaufene Affen einsammeln. Was viele nicht wissen: Ape Escape war 1999 das erste Spiel, das die Nutzung eines Dualshock-Controllers mitsamt seiner Vibrationsfunktion voraussetzte.

Im Spiel gelangt Affe Specter durch Zufall an einen Helm, der seinem Träger enorme Intelligenz verleiht. Das große Problem: Der Helm weckt die dunkle Seite in Specter, der fortan beschließt, die Geschichte der Menschheit umzuschreiben. Per Zeitmaschine schickt er Affen in die unterschiedlichen Epochen. Nun liegt es an Spike, die Affenbande einzufangen.

Damit das gelingt, gibt euch das Spiel unterschiedliche Gadgets an die Hand. Seid ihr zu Beginn lediglich mit einem Zeitnetz und einem Laserschwert ausgerüstet, findet ihr schon bald weitere nützliche Gegenstände, mit denen ihr die flinken Kerle schnappt. Das Spielprinzip motiviert ungemein und wird durch abwechslungsreiche Level und witzige Minispiele abgerundet.

Hier geht es zu unserer Übersicht über alle Artikel der Themenwoche:

68 13 Mehr zum Thema Die PlayStation 1-Themenwoche auf GamePro.de

Platz 24: Syphon Filter

Erscheinungsjahr: 1999

Entwickler: Eidetic (jetzt Sony Bend Studio)

Mit Syphon Filter begründeten Entwickler Eidetic und Publisher 989 im Jahr 1999 eine neue Stealth-Serie, die sich zwar eindeutig von Titeln mit Metal Gear Solid inspirieren ließ, mit seiner Story und Puzzle-Elementen beim Gameplay aber auch eigene Akzente setzte.

Die Story dreht sich um die beiden Agenten Gabriel Logan und Lian Xing, die einen international gesuchten Terroristen festnehmen müssen. Stealth spielt eine wichtige Rolle in Syphon Filter, zum Erledigen von Gegnern solltet ihr deswegen Waffen mit Schalldämpfern oder Nahkampfangriffe einsetzen.

Das Spiel wurde von Kritikern und Spielern gleichermaßen gefeiert, deswegen folgten auf der Playstation noch zwei weitere Teile.