PS1-Spiel hatte versteckten Exploit eingebaut, um gebrannte Spiele zu zocken - und 23 Jahre lang hat's niemand gemerkt

Erinnert ihr euch noch an die Zeiten, als es für viele PlayStation-Spiele Cheatcodes gab, die ihr mit den richtigen Tasteneingaben auf dem Controller auslösen musstet? Normalerweise ließ sich damit das Gameplay manipulieren, um etwa unendlich Munition oder Leben zu erhalten. Ein 23 Jahre altes PS1-Spiel hatte allerdings einen Cheatcode, mit dem gebrannte Spiele abgespielt werden können – und Sony hat es nie bemerkt.

PS1-Spiel hätte beinahe Tür und Tor für Piraterie geöffnet

Bei dem Spiel handelt es sich um den 2000 für die PS1 erschienenen Shooter-Klassiker Alien Resurrection. Auch für diesen Titel gibt es bekannte Cheatcodes, mit denen ihr etwa alle Waffen oder unendliche Gesundheit freischaltet. Allerdings gibt es einen Code, dessen Funktion nie entschlüsselt wurde. Und ihr ahnt es sicher schon, genau damit lassen sich gebrannte CDs abspielen.

Das Geheimnis ist erst jetzt ans Licht gekommen und auch nur, weil der verantwortliche Programmierer Martin Piper es selbst gegenüber YouTuber Modern Vintage Gamer enthüllt hat. Laut Piper wussten weder seine Kolleg*innen noch Sony von der geheimen Funktion des Codes – sonst hätte er mit Sicherheit so nicht im Spiel bleiben dürfen.

Dass der Code so lange unentdeckt blieb, liegt mit Sicherheit auch an den nötigen Schritten. Zuallererst einmal musste die PS1 nämlich mit offenem Lauffwerk betrieben werden, was nur möglich ist, wenn der Sensor für das Schließen des Laufwerks etwa mit einem Stück Pappe ausgelöst wird.

Als Nächstes müssen gleich drei Cheatcodes eingegeben und das richtige Level im Cheatmenü ausgewählt werden. Haltet ihr dann die L1-Taste gedrückt und drückt den Kreuz-Button, wird das Spiel angehalten und die Disk hört auf, sich zu drehen. Jetzt lässt sich jede gebrannte Spiele-CD einlegen und mit der richtigen Tastenkombination booten.

Hätte sich das Wissen über den Code zur damaligen Zeit schon verbreitet, hätte im Grunde jeder problemlos Raubkopien auf seiner PS1 abspielen können.

Der Cheatcode wurde laut Piper übrigens nicht im Spiel implementiert, um heimlich damit Raubkopien zu zocken. Während der Entwicklung von Alien Resurrection hatte das Team aber anscheinend überlegt, das Spiel auf mehreren Disks auszuliefern. Der Code sollte demnach nur genutzt werden, um zu prüfen, ob sich die Disks wechseln lassen, ohne die PS1 resetten zu müssen.

Interessanterweise wurde Alien Resurrection letztlich doch nur auf einer Disk ausgeliefert – aber der Cheatcode ist bis heute im Spiel.

Hand aufs Herz, hättet ihr diesen Code ausgenutzt, wenn ihr ihn damals gekannt hättet?