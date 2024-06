Seltsamer PS2-Glitch sieht aus, als würde die Konsole im Menü eine kleine Nuklear-Genkidama aufladen

In Bewegung kommt das Ganze natürlich besser zur Geltung, aber hier seht ihr auch schon einmal die Energiekugel.

Normalerweise sieht das PS2-Menü ganz harmlos aus und nicht so, als würde im Hintergrund massive Energie für einen alles vernichtenden Dragon Ball-Angriff aufgeladen. Weil das bei ihm aber eben doch der Fall war, hat sich ein PlayStation-Bastler mit dem entsprechenden Video an die Community gewandt. Die konnte ihm dann auch direkt weiterhelfen. Der Glitch ist durchaus unter Enthusiast*innen bekannt und hat eine ganz simple Ursache, die auch behoben werden kann.

PS2 kaputt oder was ist da los? Diese Konsole sieht aus, als würde sie gleich explodieren oder zum Angriff übergehen

Worum geht's hier? Ein Redditor schreibt, er arbeite in einem Retro-Spieleladen und beschäftigt sich offensichtlich auch mit der Reparatur alter Hardware. In diesem Fall war er aber mit seinem Latein am Ende. So einen Glitch wie diesen hier, den ihr gleich im unten eingebundenen Video bewundern könnt, habe er noch nie gesehen.

Das sieht dann auch wirklich witzig aus. Zumindest, wenn man den ersten Schock und die Vewunderung überwunden hat und nicht mehr um die Gesundheit des Geräts fürchtet. Aber offenbar ist das Ganze nur ein visueller Fehler und kein echtes Hardware-Problem.

"Es sieht wirklich cool aus, ich wünschte, wir hätten es für den Laden gekauft, aber wir konnten nicht, weil es keine Disks mehr liest. Hat irgendwer so etwas schon einmal gesehen oder weiß, warum es das machen würde?"

Des Rätsels Lösung ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Gleich mehrere Foren-User melden sich mit dem Hinweis darauf zu Wort, dass es sich hierbei um ein Problem bei der internen Uhren-Batterie handelt. Die steuert nämlich die Orbs und Strahlen im Hintergrund und wenn sie leer ist oder ausgetauscht, aber die Uhr nicht zurückgesetzt wurde, kann es zu diesem Fehler kommen.

Hier seht ihr das Ganze noch einmal in einem anderen Video ab Minute 13:21:

In den Kommentaren des ursprünglichen Reddit-Beitrags wird dann natürlich auch gescherzt. Manche Leute schreiben, das Ganze sehe nicht nur wie eine Rasengan-Attacke aus Naruto aus, sondern erinnere sie eher an einen Atomreaktor. Wieder andere amüsieren sich über die zeitreisende PS2 oder warnen davor, dass sich die Emotion-Engine jetzt im kritischen Zustand befände und man sich in Sicherheit bringen sollte.

Habt ihr so etwas oder so etwas ähnliches schon einmal bei eurer PS2 oder anderen Konsolen gesehen?