Erinnert ihr euch noch? Das war das damalige Launch-Lineup der PlayStation 2

Die PlayStation 2 ist die bislang erfolgreichste Heimkonsole.

Die PS2-Ära verbinden viele von uns heutzutage mit echten Spiele-Klassikern, an die wir immer noch beste Erinnerungen haben. Da wären beispielsweise Devil May Cry oder Silent Hill 2. Aber wisst ihr auch noch, welches euer erstes PlayStation 2-Spiel war, beziehungsweise, welche Spiele direkt zum Konsolen-Launch schon da waren? Wir helfen eurem Gedächtnis auf die Sprünge, zumindest was das Launch-Lineup angeht.

Das war das PS2-Launch-Lineup

Die PS2 kam im Herbst 2000 auf den Markt, tatsächlich sind extrem viele der besonders beliebten PS2-Hits aber dann erst ein Jahr später erschienen. Das Jahr 2001 stach besonders mit Hits hervor. In Europa waren dagegen zum Launch die folgenden 16 Spiele am Start (via kotaku.com):

Aqua Aqua – Wetrix 2

Dynasty Warriors 2

Fantavision

Fifa 2001

Gradius 3 und 4

International Superstar Soccer

NHL 2001

Orphen: Scion of Society

Ready 2 Rumble Boxing

Ridge Racer 4

Silent Scope

Smuggler's Run

SSX

Tekken Tag Tournament

TimeSplitters

Wild Wild Racing

Das US-Lineup hatte allerdings noch einige Spiele mehr auf der Liste. Darunter waren beispielsweise Armored Core 2 oder Dead or Alive 2: Hardcore. Auch die japanische Liste an Launch-Titeln variierte. Welche Spiele-Klassiker dann im Jahr 2001 auf PS2 erschienen, könnt ihr in folgendem Artikel nachlesen:

Obwohl viele der Spiele, die wir auf Anhieb mit der PlayStation 2 in Verbindung bringen, erst ein Jahr später erschienen sind, waren beispielsweise das Snowboard-Spiel SSX und der Shooter TimeSplitters schon zum Launch mit dabei. Zwar sind diese Titel heute bei Weitem nicht mehr so bekannt wie GTA 3 oder Metal Gear Solid 2, aber damals haben sie trotzdem viele Fans begeistert.

Verratet uns unbedingt in den Kommentaren: Welches war euer erstes PS2-Spiel und verbindet ihr vielleicht noch ganz besondere Erinnerungen mit diesem Titel?