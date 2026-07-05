2013 bekam man für 300 Euro noch eine PS3 mit GTA 5 und jetzt fühle ich mich alt

Damals bekamt ihr eine PS3 mit GTA 5 zum Preis von drei GTA 6 Ultimate Editionen.

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Stephan Zielke
05.07.2026 | 06:00 Uhr

Für knapp 300 Euro bekamt ihr damals noch ordentlich was für euer Geld. Für knapp 300 Euro bekamt ihr damals noch ordentlich was für euer Geld.

Die Hardware-Situation heutzutage ist wirklich absurd geworden. Steigende Konsolenpreise, die in der nächsten Generation locker die 1.000-Euro-Marke durchschlagen könnten, und wo man sogar noch darum bangen muss, ob überhaupt ein Controller dabei ist.

Da kann es schon befremdlich wirken, wenn man nur wenige Jahre zurückblickt, als Gaming noch nicht zum Luxus-Hobby mutiert war.

Günstige Bundles aus einer besseren Zeit

Wer sich einmal richtig alt fühlen möchte, der sollte bei r/ObsoleteSony vorbeischauen. In diesem Subreddit dreht sich alles um alte, fast vergessene Sony-Hardware. Mit dabei ist mittlerweile auch die PS3, auch wenn es sich für viele Spieler*innen bestimmt anders anfühlt. Aber ja, die Konsole ist mittlerweile auch schon 20 Jahre alt.

Video starten 38:00 Neue Spiele im Juli - Vorschau-Video für PC & Konsolen

Ein Thread beschäftigt sich mit einem Bundle aus dem Jahr 2013. Zu diesem Zeitpunkt war die Konsole schon eine ganze Weile auf dem Markt und bereits in der günstigeren Slim-Variante erhältlich. Erinnert ihr euch noch an eine Zeit, als Konsolen mit den Jahren günstiger wurden?

Zusammen mit GTA 5 im Bundle musstet ihr gerade einmal 299,99 Dollar beziehungsweise 299,99 Euro bezahlen. Das entspricht heute ziemlich genau dem Preis von drei GTA-6-Ultimate-Editions. Oder ihr könntet euch mit drei anderen zusammen eine Steam Machine teilen.

Inflation lassen wir mal außen vor. Das ist schon deprimierend genug.

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Kampfansage an Nintendo

Aber auch für damalige Verhältnisse war dieses Bundle extrem günstig.

Es war Sonys Versuch, Nintendo auszustechen, die Ende des vorherigen Jahres die Wii U veröffentlicht hatten. Der Preis, zusammen mit dem damals gerade erst erschienenen GTA 5, sollte der PlayStation das wichtige Weihnachtsgeschäft sichern.

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Heutzutage sind Bundles eher seltener geworden. Zum Start einer Konsole findet man sie zwar noch häufiger, aber in der aktuellen Generation spielen sie kaum noch eine Rolle. Hier dürften auch die steigenden Hardware-Preise ihren Teil dazu beitragen.

Wir vermuten zumindest nicht, dass es ein günstiges Bundle mit GTA 6 gegen Ende des Jahres geben wird.

Habt ihr früher Konsolen direkt zum Start gekauft oder auf ein gutes Bundle gewartet?

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