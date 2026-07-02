Millie Bobby Brown, Stranger Things-Star, liebt GTA: "Ich breche keine Regeln, ich halte bei roten Ampeln, ich überfahre niemanden"

Millie Bobby Brown bei einer Schnellfragerunde im Podcast. (Bildquelle: https://www.youtube.com/watch?v=8nSsBQxwQaU)

Grand Theft Auto ist aktuell nach dem Vorbestellungs-Start für GTA 6 überall Thema. In einem Podcast, in dem Millie Bobby Brown zu Gast war, wurde das Gespräch aber gar nicht absichtlich darauf gelenkt. Stattdessen wollte der Host vom Stranger Things-Star wissen, welches ihr Lieblingsspiel ist. Sie antwortete wie aus der Pistole geschossen: "GTA!", und hat interessante Fakten darüber verraten, wie sie zockt.

Millie Bobby Brown hält sich in GTA an die Regeln und liebt es, so zu spielen

Ihr kennt die Schauspielerin wahrscheinlich als Eleven (oder Elf auf Deutsch) aus Stranger Things oder beispielsweise als Protagonistin der Enola Holmes-Filmreihe. Im Happy Sad Confused Podcast wurde sie von Host Josh Horowitz unter anderem mit einer Reihe ganz allgemeiner Fragen gelöchert. Dass sie sich derart für GTA begeistert und es sogar eine "Leidenschaft" nennt, überrascht ihn.

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Horowitz umschreibt die Spielerfahrung mit: "in eine schreckliche Welt eintauchen und Chaos anrichten". Doch die Schauspielerin widerspricht sofort und erklärt, dass sie sich an die Regeln halte. Sie stoppe an roten Ampeln und überfahre nie irgendjemanden.

Ihrem Ehemann, Jake Bongiovi (übrigens der Sohn von Musiker John Bon Jovi), leuchte das überhaupt nicht ein und er habe sie gefragt, warum sie GTA wie die Sims zockt. Sie habe darauf geantwortet, dass sie einfach ein guter Mensch sei, der in den Strip Club gehe, sich aber nicht betrinke.

Wer aber eine GTA-Story durchzocken will, kommt natürlich nicht um Verbrechen herum und die zu rechtfertigen, fällt Millie Bobby Brown dann doch etwas schwerer, beziehungsweise sorgt das Thema für Diskussionen. Sie legt es entweder so aus, dass Morde eben zu ihrem Job gehören oder sie ein Selbstjustizler ist, der versucht, irgendwie durchzukommen.

In jedem Fall war auch ihr Mann überrascht, dass sie sich mit der Reihe angefreundet hat. Die Gangster-Prämisse will wohl einfach nicht so richtig zu Millie Bobby Brown passen. Leider erfahren wir nicht genauer, welche Teile sie bisher gezockt hat. Allerdings ist sie jetzt natürlich sehr gespannt auf GTA 6 und kann sich ab dem 19. November über viele neue rote Ampeln freuen.

Kennt ihr selbst Leute, die GTA auf die Art zocken? Wie verhaltet ihr euch selbst in der Open World?