Sony schaltet PS3-Store bald ab und ich kann nicht fassen, was die Begründung ist

Spiele können bald nicht mehr auf der PS3 gekauft werden.

Als Sony vor fünf Jahren ankündigte, den PS3-Store zu schließen, war der Aufruhr unter den Fans so groß, dass das PlayStation-Team zurückruderte und die digitale Ladentheke am Leben erhielt. Die Empörung kam auch nicht von ungefähr, schließlich zockten noch mehrere Millionen User auf der Last-Last-Gen-Plattform. Jetzt ist aber wohl die finale Entscheidung gefallen.

PS3- und PS Vita-Store werden ab August vom Netz genommen

In einem offiziellen Blog-Eintrag kündigt Sony an, dass der PS3- und gleichzeitig auch der PS Vita-Store abgeschaltet werden. Dabei wird es eine weltweite Staffelung geben:

ab 1. August 2026 wird der PlayStation Store in Mexico, Honduras und Nicaragua abgeschaltet.

noch 2026 sollen weitere lateinamerikanische Länder sowie Nationen im Mittleren Osten folgen.

ab 1. Juli 2027 werden dann die restlichen Store-Server für alle weiteren Länder abgeschaltet, also auch Deutschland.

Mit der Abschaltung können dann keine Spiele mehr gekauft werden. Bereits im Konto befindliche Titel können aber weiterhin heruntergeladen und gespielt werden.

38:00 Neue Spiele im Juli - Vorschau-Video für PC & Konsolen

Autoplay

Als Begründung wird genannt, dass der PS3- und auch der Vita-Store zeitgemäße Zahlungsmethoden nicht mehr unterstützen. Die Krux an der Sache ist nur: Das war auch schon beim ersten Abschaltungsversuch der Fall. Da Kreditkarten und PayPal nicht mehr akzeptiert wurden, konnten digitale PS3- und Vita-Spiele ausschließlich über Guthaben erstanden werden, das ihr zuvor über die Sony-Webseite, die PlayStation-App oder Guthabenkarten aufgeladen habt.

Kurzum: Es hat sich eigentlich in der Zwischenzeit nichts an den Zahlungsmethoden geändert, da es nur noch eine gibt. Und die ist bisher auch komplett unabhängig von den Geräten selbst.

Der Umweg über Guthaben ist zwar sperrig, funktionierte aber im Grunde problemlos. Nachvollziehbar finde ich die Begründung daher nicht, stattdessen vermute ich eher einen strategischen Schritt, der die User zu neuen Konsolen, Spielen und Abos führen soll.

Wie viel wird überhaupt noch auf der PS3 gespielt?

Wenig überraschend sind die Zahlen der monatlichen PS3-Nutzer*innen mit der Zeit deutlich gesunken. Insider gingen im März 2026 beispielsweise von 240.000 Accounts aus, die sich im PSN eingeloggt haben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Im Vormonat soll die Zahl weitaus höher gelegen haben, allerdings habe die Abschaltung von Netflix auf der PS3 viele Nutzende von ihrer Konsole weggeführt:

Übrigens verschwinden mit der Abschaltung über 100 Spiele für PS3 und Vita im digitalen Äther. Darunter etwa Echochrome 2, Motorstorm RC, Lumines Supernova und Infamous: Festival of Blood, da sie weder auf Disc existieren, noch auf einer anderen Konsole gespielt werden können.

Allumfassend gute Alternativen zu den Online-Stores fehlen leider