Sony schaltet PS3-Store bald ab und ich kann nicht fassen, was die Begründung ist

Der PS3-Store wird nun doch abgeschaltet, fünf Jahre nachdem Sony ihn erstmals schließen wollte. Und Chris enttäuscht die Aktion sehr.

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Chris Werian
01.07.2026 | 18:50 Uhr

Spiele können bald nicht mehr auf der PS3 gekauft werden. Spiele können bald nicht mehr auf der PS3 gekauft werden.

Als Sony vor fünf Jahren ankündigte, den PS3-Store zu schließen, war der Aufruhr unter den Fans so groß, dass das PlayStation-Team zurückruderte und die digitale Ladentheke am Leben erhielt. Die Empörung kam auch nicht von ungefähr, schließlich zockten noch mehrere Millionen User auf der Last-Last-Gen-Plattform. Jetzt ist aber wohl die finale Entscheidung gefallen.

PS3- und PS Vita-Store werden ab August vom Netz genommen

In einem offiziellen Blog-Eintrag kündigt Sony an, dass der PS3- und gleichzeitig auch der PS Vita-Store abgeschaltet werden. Dabei wird es eine weltweite Staffelung geben:

  • ab 1. August 2026 wird der PlayStation Store in Mexico, Honduras und Nicaragua abgeschaltet.
  • noch 2026 sollen weitere lateinamerikanische Länder sowie Nationen im Mittleren Osten folgen.
  • ab 1. Juli 2027 werden dann die restlichen Store-Server für alle weiteren Länder abgeschaltet, also auch Deutschland.

Mit der Abschaltung können dann keine Spiele mehr gekauft werden. Bereits im Konto befindliche Titel können aber weiterhin heruntergeladen und gespielt werden.

Video starten 38:00 Neue Spiele im Juli - Vorschau-Video für PC & Konsolen

Als Begründung wird genannt, dass der PS3- und auch der Vita-Store zeitgemäße Zahlungsmethoden nicht mehr unterstützen. Die Krux an der Sache ist nur: Das war auch schon beim ersten Abschaltungsversuch der Fall. Da Kreditkarten und PayPal nicht mehr akzeptiert wurden, konnten digitale PS3- und Vita-Spiele ausschließlich über Guthaben erstanden werden, das ihr zuvor über die Sony-Webseite, die PlayStation-App oder Guthabenkarten aufgeladen habt.

Kurzum: Es hat sich eigentlich in der Zwischenzeit nichts an den Zahlungsmethoden geändert, da es nur noch eine gibt. Und die ist bisher auch komplett unabhängig von den Geräten selbst.

Der Umweg über Guthaben ist zwar sperrig, funktionierte aber im Grunde problemlos. Nachvollziehbar finde ich die Begründung daher nicht, stattdessen vermute ich eher einen strategischen Schritt, der die User zu neuen Konsolen, Spielen und Abos führen soll.

Wie viel wird überhaupt noch auf der PS3 gespielt?

Wenig überraschend sind die Zahlen der monatlichen PS3-Nutzer*innen mit der Zeit deutlich gesunken. Insider gingen im März 2026 beispielsweise von 240.000 Accounts aus, die sich im PSN eingeloggt haben:

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Im Vormonat soll die Zahl weitaus höher gelegen haben, allerdings habe die Abschaltung von Netflix auf der PS3 viele Nutzende von ihrer Konsole weggeführt:

PS3:
Netflix wird schon bald auf 87 Millionen Geräten abgeschaltet
von Chris Werian
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Übrigens verschwinden mit der Abschaltung über 100 Spiele für PS3 und Vita im digitalen Äther. Darunter etwa Echochrome 2, Motorstorm RC, Lumines Supernova und Infamous: Festival of Blood, da sie weder auf Disc existieren, noch auf einer anderen Konsole gespielt werden können.

Allumfassend gute Alternativen zu den Online-Stores fehlen leider

Chris Werian
Chris Werian

Ärgerlich ist die Abschaltung insbesondere für Leute wie mich, die erst sehr spät zur PS3 und der PS Vita gefunden haben. Ich habe beispielsweise erst vor drei Jahren damit angefangen, Killzone, Resistance, MotorStorm und Co. nachzuholen. Das Angebot via PlayStation Plus Streaming ist mir im Gegensatz zu einer Retro-Konsole schlicht zu unvollständig, zu laggy und aufgrund seiner Aboform auch zu teuer, zumal ich die Spiele dann nicht dauerhaft besitze.

Daher habe ich regelmäßig PS3- und Vita-Spiele gekauft, auch wenn der Store aufgrund fehlender Lizenzen oder Digitalversionen deutlich leerer als noch vor 10 oder 15 Jahren ist.

Da seltene und beliebte Gebrauchtsspiele auf Disc und Cartridge zum Teil in schwindelerregende Preisregionen aufgestiegen sind, und dann mit der Abschaltung nur noch teurer werden, droht PS3- und Vita-Gaming auf lange Sicht zu einem ganz schön kostenintensiven und unzugänglichen Hobby zu werden.

Verständlicher wäre der Schritt für mich daher, wenn PS3-Abwärtskompatibilität mittels der PS5 oder dann der PS6 gegeben wäre. Dann würden einige Spiele immerhin noch verfügbar bleiben und vielleicht sogar in besserer Qualität genießbar sein. Dahingehend wurde bisher aber keine Ankündigung gemacht.

Mit der Abschaltung des PS3- und Vita-Stores sage ich daher auch: Zeit wird es!

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