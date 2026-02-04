Netflix wird schon bald auf 87 Millionen Geräten abgeschaltet

Auf der PS3 gibt es schon bald kein Netflix mehr.

Netflix ist heutzutage eigentlich überall. Der Streaming-Riese hat es sich auf so ziemlich jedem Gerät gemütlich gemacht und ist auch deshalb so erfolgreich. Schon Anfang März 2026 wird es den Dienst aber auf einer Plattform nicht mehr geben. Und die hat sich ganze 87 Millionen Mal verkauft.

Auf der PS3 wird es bald kein Netflix mehr geben

Die PS3 haben sich viele als günstigen Blu-ray-Player gekauft, aber es gab auch Netflix für Sonys erste richtige HD-Konsole. Ursprünglich als Disc, da sich Microsoft für knapp zwei Jahre einen Exklusiv-Deal für eine Streaming-App gesichert hatte. Die gab es 2010 aber dann auch für die PS3 und sie läuft bis heute. Ganze 16 Jahre später.

Wie ein User entdeckt hat (via Reddit), ist aber schon bald Schluss damit. Denn Netflix zieht der PS3 den Streaming-Strecker. Ab dem 2. März 2026 wird der Service für die Last-Last-Gen-Konsole abgeschaltet, ist also ab dann nicht mehr erreichbar.

Netflix lief sogar auf einer noch älteren Sony-Konsole

Neben der PS3 gab es noch eine weitere Möglichkeit, Netflix auf einer richtig alten Sony-Konsole zu empfangen. Die PS2 hat nämlich ebenfalls eine Disc-Version erhalten, nur eben auf einer DVD statt einer Blu-ray. Es gab die Netflix-DVD ausschließlich in Brasilien, da die PS2 aufgrund hoher Elektronik-Zölle noch lange nach dem Release der quasi unbezahlbaren PS3 enorm populär war.

Interessierte konnten dort einfach die Disc einlegen und sich eine Serie oder einen Film aussuchen:

Wenig überraschend konnte die Streaming-Qualität mit PS3 und Co. nicht mithalten, bei Übertragungsraten von 0,6 Mbit ist das aber auch wenig überraschend. Heutzutage strahlt Netflix seine Inhalte mit etwa 8 Mbit pro Sekunde in Zusammenspiel mit qualitativ viel hochwertigeren Video-Formaten aus.

Auf einer alten Konsole läuft Netflix auch weiterhin

Die derzeit älteste Konsole, die Netflix unterstützt, ist die Xbox 360. Dort kann der Dienst nach der Abschaltung des Stores aber nicht mehr heruntergeladen werden. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass auch hier Netflix irgendwann die App einstellt.

Übrigens gab es Netflix sogar auf der Wii als Disc. Somit waren alle drei großen Konsolenhersteller in der damaligen Generation versorgt. Aktuell ist das leider nicht mehr der Fall, denn es gibt nach wie vor keine offizielle Möglichkeit, Netflix auf der Switch oder Switch 2 zu schauen.

Wünscht ihr euch Netflix auf den Nintendo-Handhelds? Nutzt ihr den Dienst vielleicht sogar primär auf einer älteren Konsole?