Sony schenkt euch 5 PS4-Boni auf einmal – unter einer Bedingung

Sony verschenkt fünf Gratis-Avatare bekannter PS4-Exklusivspiele wie Horizon Zero Dawn, God of War und The Last of Us 2.

Der Anlass? Das zweite Ziel des PlayStation-Spielerfests wurde erreicht und Sony belohnt alle Teilnehmer für ihre Mühen.

Was ist das Spielerfest überhaupt? Mit dem PlayStation-Spielerfest hat Sony am 24. Februar eine Community-Aktion ins Leben gerufen, die in drei Phasen unterteilt ist. In jeder Phase müssen Teilnehmer in Zusammenarbeit ein bestimmtes Ziel erfüllen. Ist das geschafft, winkt eine besondere Belohnung. Was ihr dafür machen müsst? Viel spielen und Trophäen verdienen.

Phase 1 wurde Ende der letzten Woche abgeschlossen, über das Wochenende erreichten Spieler das nächste Ziel.

Diese Avatare gibt's jetzt als Geschenk

So sehen die 5 Avatare aus:

Wie bekomme ich die Avatare?

Das ist die Krux an der ganzen Sache: Die Avatare, die jetzt freigeschaltet wurden, stehen nur Teilnehmern des Spielerfests zu. Wenn ihr euch zuvor nicht registriert habt und euch jetzt erst einschreibt, erhaltet ihr die Avatare nicht, sondern habt erst wieder die Chance auf die Boni aus der letzten Phase der Aktion.

Wie erhalte ich die Belohnungen? Ihr erhaltet den Code für die Boni via Mail (die mit eurer PSN-ID verknüpft ist) von Sony. Bis ihr die Avatare erhaltet, kann es eine Weile dauern. Also wundert euch nicht, wenn ihr noch keine Mail von Sony erhalten habt.

So macht ihr beim Spielerfest mit

Um von der Aktion profitieren zu können, müsst ihr euch für das Spielerfest auf der offiziellen PlayStation-Website registrieren. Seid ihr 18 Jahre oder älter, könnt ihr euch dort ganz einfach mit eurer PSN-ID anmelden.

Wenn ihr euch jetzt anmeldet, dann könnt ihr ein dynamisches Design gewinnen, sobald die Ziele von Phase drei abgeschlossen werden.

Was gab's/gibt's außerdem zu gewinnen?

Ziele und Belohnungen im Überblick:

Phase 1 (geschafft)

Beginn am 24.02.

Ziele: 125.000 gespielte Spiele und 500.000 gewonnene Trophäen

Belohnung: 1 exklusives PS4-Design + PSN-Avatar für alle Teilnehmer

Phase 2 (geschafft)

Beginn: Sobald die Ziele von Phase 1 erreicht wurden

Ziele: 375.000 gespielte Spiele und 1,5 Millionen Trophäen

Belohnung: 5 exklusive PSN-Avatarbilder für alle Teilnehmer

Phase 3 (noch ausstehend)

Beginn: Sobald die Ziele von Phase 2 erreicht wurden

Ziele: 675.000 gespielte Spiele und 2,7 Millionen Trophäen

Belohnung: 1 exklusives dynamisches PS4-Design für alle Teilnehmer

Was sind die besten PS4-Gratis-Themes?

Unzufrieden mit dem aktuellen PS4-Hintergrund? GamePro hat eine Liste mit den 19 besten PS4-Gratis-Themes zusammengestellt, die sich jeder Spieler unabhängig von Events wie dem Spielerfest im PS Store schnappen kann.

Macht ihr beim Spielerfest mit?