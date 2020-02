Kostenlose PS4-Themes: Die 19 besten Gratis-Designs im PS Store

Wem das blaue Standard-Theme der PlayStation 4 zu langweilig ist, der findet im PS Store zahlreiche Alternativen für die Gestaltung seines PS4-Home-Bildschirms. In der Store-Kategorie "Designs" bietet Sony Themes an, für die ihr Geld berappen müsst - es gibt aber auch etliche kostenlose Designs. Die coolsten Gratis-Themes stellen wir euch hier vor.

Wie ändere ich mein PS4-Theme? Geht einfach über die Einstellungen und dann zu "Design auswählen". Habt ihr euch ein Theme heruntergeladen, taucht es hier auf und kann simpel via Knopfdruck eingerichtet werden.

Untitled Goose Game-Theme

Details:

Gratis für alle PS4-Spieler (ihr benötigt also kein PS Plus-Abo)

Größe: 19.73 MB

Das Untitled Goose Game-Theme übernimmt Assets und Sounds aus dem Indie-Spiel und rückt unsere kleptomanische Heldin den Fokus. Da es sich um einen dynamischen Hintergrund handelt, bewegt sich die Gans, sitzt mal auf ihren Haufen geklauter Gegenstände, und verschwindet dann wieder. Sogar ein kleiner Jump Scrare ist eingebaut.

Link zum PS Store.

Call of Duty Modern Warfare-Theme

Details:

Gratis für alle PS4-Spieler (ihr benötigt also kein PS Plus-Abo)

Größe: 32.18 MB

Das "Going Dark"-Design ist relativ schlicht gehalten und spielt dramatische Modern Warfare-Musik im Hintergrund ab. Das oben eingebundene Video von Renka Wong, der auf seinem Youtube-Channel etliche PS4-Designs zur Schau stellt, führt euch das MW-Theme genauer vor Augen.

Link zum PS Store

Cyberpunk 2077-Theme

Details:

Gratis für alle PS4-Spieler

Größe: 13.2 MB

Das Theme bringt den männlichen Helden V vor gelbem Hintergrund auf euren Homebildschirm und kleidet die Icons des User Interface in ein passendes futuristisches Gewand. Zudem hat das Design Effekte und Musik aus dem kommenden RPG im Gepäck.

Link zum PS Store.

The Last of Us: Part 2 - Tag & Nacht-Theme

Gratis für alle PS4-Spieler

Das neueste The Last of Us 2-Theme ändern sich je nach Tageszeit: Bei Tag lehnt Ellie Gitarre spielend an einem Baum, bei Nacht versteckt sie sich mit einer Machete vor Angreifern. Dieses Theme müsst ihr per Code einlösen.

Code zum Gratis-PS4-Theme: 9DEK-PKNG-N445

Wie löse ich den Code ein? Gebt diesen Code einfach im Bereich "Code einlösen" ein (entweder auf der Sony-Webseite, wenn ihr eingeloggt seid, oder direkt im PS Store auf eurer PS4) und schon könnt ihr das Theme herunterladen. Dafür habt ihr übrigens ein ganzes Jahr Zeit: Erst ab dem 11. Februar 2021 verliert der Code seine Gültigkeit.

The Last of Us: Part 2 - Brennendes Auto-Theme

Details:

Gratis für alle PS4-Spieler

Größe: 24,25 MB

Im Grunde funktioniert das dynamische Theme wie ein gemütliches Lagerfeuer. Es knistert, lodert und sorgt für eine gemütliche Atmosphäre. Nur dass hier eben ein Auto brennt und die Besitzer vermutlich von Banditen verschleppt oder von Clickern zerfleischt wurden...

Link zum PS Store.

Mortal Kombat 11 - Community Kunst-Design

Details:

Gratis für alle PS4-Spieler

Größe: 17, 63 MB

Dieses PS4-Design im Stile von Mortal Kombat 11 wurde vom Community-Künstler BossLogic erstellt und ist jetzt für alle PS4-Spieler und Fans des Kampf-Titels erhältlich.

Link zum PS Store.

Greedfall - PS4-Theme

Details:

Gratis für alle PS4-Spieler

Größe: 8,59 MB

Das Action-RPG Greedfall mischt Fantasy- und Kolonialzeit-Szenarien zusammen und spielt in einer alternativen Version des 17. Jahrhunderts, in der Siedler auf einer neuen Welt voller Magie namens Teer Fradee Fuß fassen - und genau das spiegelt sich auch in dem PS4-Theme wieder, das ihr euch kostenlos schnappen könnt.

Link zum PS Store.

God of War - Dynamisches Design

Details:

Gratis für alle PS4-Spieler

Größe: 30,08 MB

Mit diesem dynamischen Design holt ihr euch Kratos und Atreus ins Boot, äh auf eure PS4. Dabei könnt ihr den beiden Helden fröhlich dabei zusehen, wie sie gerade in ihrer Nussschale sitzen, während sie grimmig von der Weltenschlange angestarrt werden. Cool.

Link zum PS Store.

PS1 20th Anniversary Theme

Details:

Gratis für alle PS4-Spieler

Größe: 11.21 MB

Dieses Theme hat Sony im Jahr 2014 zum 20. Geburtstag der allerersten PlayStation veröffentlicht.

Der unverkennbare Start-Sound der PS1, der ertönt wenn ihr eure PS4 startet, wenn ihr das Theme ausgewählt habt. Das Theme ist außerdem für die PS4 und PS Vita erhältlich.

Link zum PS Store.

The Witcher 3: Wild Hunt - Geralt & Ciri Theme

Details:

Gratis für alle PS4-Spieler

Größe: 12.85 MB

Dieses statische Witcher 3-Theme stellt sowohl Geralt als auch Ciri in den Vordergrund: Nutzt ihr die untere Hälfte eures PS4-Menüs erscheint der Hexer, wechselt ihr zur oberen Hälfte blickt ihr auf seine Ziehtochter. Das Theme bringt außerdem ein aus dem RPG bekanntes Musikstück mit sich.

Link zum PS Store.

Red Dead Redemption 2 - Dynamisches Design

Details:

Gratis für alle PS4-Spieler

Größe: 15.79 MB

Dieses Red Dead Redemption 2-Theme erschien zum Release des Western Blockbusters am 26. Oktober 2018. Hierbei handelt es sich um ein dynamisches Design, das beim Durchschalten im Menü die Mitglieder der Dutch van der Linde-Gang abwechselnd einblendet: Arthur, John, Sadie, Micah und Co. sind alle mit dabei.

Link zum PS Store.

Assassin's Creed: Odyssey - Dynamic Theme

Details:

Gratis für alle PS4-Spieler

Größe: 17,96 MB

Dieses dynamische Theme lässt abwechselnd die beiden Assassin's Creed: Odyssey-Helden Alexios und Kassandra erscheinen.

Link zum PS Store.

PS4-Theme zum internationalen Frauentag

Details:

Gratis für alle PS4-Spieler

Größe: 11.08 MB

Zum internationalen Frauentag am 8. März hat Sony ein Theme mit den bekanntesten Frauen-Figuren aus PS4-Exklusivspielen veröffentlicht. Mit abgebildet sind:

Link zum PS Store.

For ALL the Players-Design

Details:

Gratis für alle PS4-Spieler

Größe: 33.75 MB

Zum Support des LGBT Pride Month hat Sony dieses Gratis-Theme veröffentlicht, das passenderweise in regenbogenfarben erstrahlt. In der unteren Ecke findet ihr den Schriftzug "For ALL the Players", der verdeutlicht, dass jeder Spieler zählt. Unabhängig seines Geschlechts, seiner sexuellen Orientierung oder Herkunft.

Link zum PS Store.

Bloodborne - Stadt Yharnam Design

Details:

Gratis für PS Plus-Mitglieder

Größe: 13.63 MB

Mit dem 2015 veröffentlichten Bloodborne-Design holt ihr euch die düstere Stadt Yharnam auf euren PS4-Homebildschirm. Zwar habt ihr hier nur ein statisches Design, die düstere Atmosphäre des Action-RPGs von From Software kommt aber dennoch super herüber.

Link zum PS Store.

Horizon Zero Dawn - Exclusive Theme

Details:

Gratis für PS Plus-Mitglieder

Größe: 11.93 MB

Das statische Horizon Zero Dawn-Theme wechselt zwei coole Artworks des Action-RPGs ab, je nachdem ob ihr euch in der oberen oder unteren Hälfte des Home-Bildschirms befindet, erscheint ein anderes Bild mit Heldin Aloy in der postapokalyptischen Welt des Spiels.

Link zum PS Store.

Journey-Theme

Details:

Gratis für PS Plus-Mitglieder

Größe: 11.8 MB

Das statische Journey-Theme ist sehr dezent und macht sich daher zu einem schönen unaufgeregten Hintergrund für die PS4. Habt ihr es ausgewählt, erklingt außerdem ruhige Musik aus dem Spiel.

Link zum PS Store.

Persona 5: Dancing in Starlight Theme

Details:

Gratis für PS Plus-Mitglieder

Größe: 13,17 MB

Dieses Theme hat womöglich den besten Soundtrack aller Themes, und mehr muss man darüber auch nicht wissen. Hört's euch einfach mal an.

