Sony verschenkt nun 2 PS4-Gratis-Boni, weil ihr Teamgeist gezeigt habt

Das erste Ziel des PlayStation-Spielerfest wurde erreicht und Sony belohnt alle Teilnehmer jetzt mit den ersten beiden Goodies: einem schicken PS4-Theme und einem passenden Avatar.

Aber langsam, langsam – Was ist das Spielerfest überhaupt? Mit dem PlayStation-Spielerfest hat Sony am 24. Februar eine Community-Aktion ins Leben gerufen, die in drei Phasen unterteilt ist. In jeder Phase müssen Teilnehmer in Zusammenarbeit ein bestimmtes Ziel erfüllen. Ist das geschafft, winkt eine besondere Belohnung. Was ihr dafür machen müsst? Viel spielen und Trophäen verdienen.

So sieht die erste Belohnung aus:

Wichtig: Das Theme und den dazugehörigen Avatar erhalten nur Teilnehmer der Spielerfest-Aktion. Ihr müsst euch schon vorher registriert haben, um die Goodies der ersten Phase herunterladen zu können. Wenn ihr euch jetzt erst registriert, habt ihr erst wieder die Chance auf die Boni der nächsten beiden Phasen. Das PS4-Theme und den Avatar aus Phase 1 erhaltet ihr in diesem Falle nicht.

Apropos Teilnahme:

Wie mache ich beim PlayStation-Spielerfest mit?

Um von der Aktion profitieren zu können, müsst ihr euch für das Spielerfest auf der offiziellen PlayStation-Website registrieren. Seid ihr 18 Jahre oder älter, könnt ihr euch dort ganz einfach mit eurer PSN-ID anmelden.

Was gibt's außerdem zu gewinnen?

Ziele und Belohnungen im Überblick:

Phase 1 (geschafft)

Beginn am 24.02.

Ziele: 125.000 gespielte Spiele und 500.000 gewonnene Trophäen

Belohnung: 1 exklusives PS4-Design sowie 1 exklusiver PSN-Avatar für alle Teilnehmer

Phase 2

Beginn: Sobald die Ziele von Phase 1 erreicht wurden

Ziele: 375.000 gespielte Spiele und 1,5 Millionen Trophäen

Belohnung: 5 exklusive PSN-Avatarbilder für alle Teilnehmer

Phase 3

Beginn: Sobald die Ziele von Phase 2 erreicht wurden

Ziele: 675.000 gespielte Spiele und 2,7 Millionen Trophäen

Belohnung: 1 exklusives dynamisches PS4-Design für alle Teilnehmer

Die kommenden Avatare und Designs, die ihr gewinnen könnt, richten sich offenbar an große PS4-Exclusives wie Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, God of War und The Last of Us Part 2. Der Trailer zur Aktion zeigt, dass wir Avatare von Joel, Ellie, Aloy und Nathan Drake abstauben können. Zudem gibt es offenbar ebenfalls PS4-Designs zu diesen Spielen.

Wie erhalte ich die Belohnungen? Die bekommt jeder Teilnehmer ganz einfach via Systembenachrichtigung auf der PS4.

Macht ihr bei der Aktion mit?