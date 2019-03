PS4 - 7 neue Spiele angekündigt, zwei weitere erscheinen 2019

Sony hat auf gleich sieben neue PS4-Spiele auf einen Streich angekündigt. Im Rahmen einer Pressekonferenz in Peking wurden die Titel vorgestellt. Sie entstehen allesamt im Rahmen des China Hero Project, das helfen soll, chinesische Entwickler zu unterstützen und deren Spiele sowohl in China als auch international zu veröffentlichen.

Mit Immortal Legacy und Hardcore Mecha wurden außerdem zwei chinesische PS4-Spiele für einen Release noch in diesem Jahr bestätigt. Hardcore Mecha soll schon bald in die Betaphase gehen.

PlayStation China kündigt 7 neue PS4-Spiele an

Das sind die sieben neu angekündigten, bisher unbekannten Spiele, die für die PS4 geplant sind:

Evotinction

RAN: Lost Islands

AI-Limit

F.I.S.T.

Anno Mutationem

Convallaria

In Nightmare

Im Folgenden stellen wir die bisher verfügbaren Infos zu den Spielen vor. Seht euch die Trailer an:

Evotinction

In der nahen Zukunft dreht sich alles um Künstliche Intelligenz, Genmanipulation und Quanten-Mechaniken: Evotinction wird ein "Hack and Stealth"-Spiel, in dem uns unterschiedliche Skills und Gadgets dabei helfen, in der Spielwelt zu überleben. Im Gameplay-Trailer wirkt das bereits sehr atmosphärisch.

RAN: Lost Islands

RAN: Lost Islands soll der Startschuss eines Franchises werden und entführt uns ins 17. Jahrhundert. Im Multiplayer-Survival-Game kollidieren Zivilisationen und es kommt wie es kommen muss: Zum Kampf. Dabei geht es uns sowohl mit Schwertern als auch ersten Schusswaffen an den Kragen. RAN: Lost Islands gehört zur zweiten Welle der China Hero Project-Spiele.

AI-Limit

AI-Limit wird den Entwicklern zufolge ein Hardcore-Action-RPG, in dem es vor allem um Erkundung und Kampf geht. Wir steuern die Heldinn Arrisa und müssen die Welt retten, während wir es mit allerlei Gegnern zu tun bekommen. Es gibt unzählige Fähigkeiten, Waffen, Klamotten und vieles mehr, das uns dabei helfen soll. Die Macher versprechen viele interessante Charaktere und eine Story mit mehreren unterschiedlichen Enden.

F.I.S.T.

Bei dem Namen handelt es sich bisher nur um den Arbeitstitel, aber F.I.S.T. soll ein Dieselpunk-Metroidvania werden. Klingt komisch, ist aber so: Ihr spielt darin einen Hasen mit einem riesigen, mechanischen Arm auf dem Rücken. Euch erwartet eine riesige Welt, haufenweise Items, Waffen und NPCs sowie diverse Geheimnisse. Außerdem bekommt ihr es mit einer fiesen Roboter-Armee zu tun.

Anno Mutationem

ANNO: Mutationem versetzt euch in eine leuchtende, neonfarbige Metropole und spielt nach einer großen Katastrophe. Die Entwickler setzen eigenen Angaben zufolge vor allem auf Kampf und Erkundung. Für ihr vielversprechendes Action-RPG kombinieren sie Pixel-Art mit Cyberpunk-Elementen.

Convallaria

Mit Convallaria erwartet euch ein malerisch wirkender Online-Shooter. Gameplay-technisch soll er sowohl PvP- als auch PvE-Gefechte bieten, gleichzeitig aber auch eine starke emotionale Komponente entfalten. Wie das zusammenpasst, wird aus dem mystischen Trailer noch nicht so richtig ersichtlich, hübsch anzuschauen ist er trotzdem.

In Nightmare

In Nightmare ist ein Horror-Adventure für die PS4. Auch hier gilt, dass sich der Name noch ändern kann, bisher stellt In Nightmare lediglich den Arbeitstitel dar. Darin verschlägt es euch jedenfalls in eine mysteriöse wie märchenhafte Traumwelt. In der dreht sich die Story in erster Linie um "Selbsterlösung" und Schmerzen. Der Trailer sieht jedenfalls schon mal sehr abgefahren und gruselig aus:

