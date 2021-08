Wascht gleich eure Augen aus: Diese zwei PS4-Controller sind schmerzhaft hässlich

Viele Fans von PS4, PS5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch und anderen Konsolen stehen auf schöne Controller. Darum gestalten sie fantastische Custom-Designs oder kaufen teure Special- und Limited Editions. Anderen könnte der Look ihrer Controller nicht egaler sein – für sie sind die Drücker offensichtlich einfach nur Gebrauchsgegenstände oder Arbeitstiere. So wie bei diesen beiden Exemplaren, die wirklich keinen Schönheitspreis gewinnen würden, aber bestimmt gut in der Hand liegen.

Wer hat den hässlichsten PS4-Controller? Diese 2 Fan-Kreationen sehen furchtbar aus

Darum geht's: Während sich die meisten PS4- oder PS5-Fans wohl eher um die hübschesten Controller sorgen, machte vor Kurzem ein besonders hässliches Teil die Runde. Zumindest war die Mischung aus Camouflage, gelben Sprenkeln, goldenen Knöpfen und lila Stick-Aufsätzen schon wirklich sehr gewagt und der stolze Besitzer sah das ganz ähnlich:

2 neue Anwärter: Da draußen lauern offenbar noch jede Menge andere wilde Controller-Kreationen. In den letzten Tagen haben jedenfalls gleich zwei Menschen Bilder ihrer PS4-Controller gepostet, nachdem sie die Diskussion online gesehen hatten. Zugegeben, klassischen Schönheitsidealen entsprechen die beiden Geräte tatsächlich eher nicht.

Stattdessen haben wir es hier mit eher pragmatischen Lösungen zu tun. Die scheinen dank zusätzlichem Grip zumindest ihren Zweck zu erfüllen und gut in der Hand zu liegen. Die eine Version musste sogar selbst angepasst werden, was den besonders rohen Look erklärt. Hier könnt ihr euch den Reddit-Post ansehen:

Hier nochmal das gute Stück in seiner ganzen Pracht:

Das zweite Gerät hier wirkt eher wie die Offroad- oder Monster Truck-Version des sonst eher dezent und beinahe zart gestalteten, kleinen, aber feinen DualShock 4-Controllers. Höchstwahrscheinlich dürfte das Ding aber besonders für Menschen mit größeren Händen angenehm zu bedienen sein.

Um das klarzustellen: Diese beiden PS4-Besitzer*innen haben ihre Kreationen selbst ins Rennen um den hässlichsten Controller geworfen. Es handelt sich dabei also gewissermaßen um Selbstbezeichnungen und wir wollen natürlich keinen Menschen vorschreiben, was ihrem ästhetischen Empfinden nach schön sein soll.

Wie gefallen euch die beiden Controller? Setzt ihr eher auf gutes Aussehen oder muss das Ding vor allem funktionieren?