PS4 - So hässlich hätte der Controller aussehen können

Wir alle kennen den guten alten PS4-Controller, doch es hätte auch ganz anders kommen können. Während einer Präsentation, auf der es eigentlich um das VR-Spiel Astro Bot ging, hat Sony eine ganze Reihe früher Entwürfe des Dualshock 4 enthüllt - und einige Prototypen sorgen für gerade für viel Erheiterung in der Netzgemeinde.

Während einige Modelle dem tatsächlichen Controller recht ähnlich sehen, tanzen andere komplett aus der Reihe.

Zum Beispiel dieses Modell, das viele Spieler ans Wii U-Gamepad erinnert und in dem offenbar ein Bildschirm verbaut ist:

this one's cute, it's like a mini Wii U GamePad pic.twitter.com/q8DlVPxvL1