PS4-Firmware 8.00: Beta kurz vor Start & das ändert sich

Schon bald startet auf der PS4 eine Beta-Phase für das Firmware-Update 8.00. In den vergangenen Stunden haben mehrere Spieler per Mail eine Einladung für den Test erhalten. (via Wccftech) Dank Changelog wissen wir zudem, was sich mit der neuen Software auf Sonys Konsole alles verändert.

Ps4-Firmware 8.00: Changelog

Nachfolgend findet ihr den kompletten Changelog von Firmware-Update 8.00. Die wichtigsten Änderungen haben wir euch übersetzt und zusammengefasst.

Partys und Nachrichten

Zu den wichtigsten Neuerungen in diesem Bereich zählt zum einen, dass sich mit dem Update Partys und deren User zukünftig speichern lassen. Gruppenmitglieder sehen zudem, ob euer Mikrofon stummgeschaltet ist.

When starting a party, you can now choose to create a new group or select an existing group. When you create a new group, it'll be saved even after the party has ended. You can start a new party with the same members by selecting the group that you previously created.

You can now use your group across party and messages. you can send messages to a group you created for a party, or start a party with a group you've messaged with.

Messages have been added to the screen during parties. When you select messages, you'll see the messages exchanged between members of your group.

The public/private settings for parties have been removed. Only members of the group can join the party.

You can now change your party settings from the options menu that displays on the screen when you select party. You can also manage your party connection settings when you select [Party Voice Chat Cnnection], which has been added to the party settings.

Members of your party can now see when your mic is muted.

You can now join parties even if there are members that you've blocked. When you join a party with a blocked member, or when a blocked member joins the party, you'll receive a notification. During the party, you won't hear each other, and the game you're playing, as well as your Share Play status, won't be displayed. In addition, the blocked member won't be notified that you've blocked them.

Play Together sessions can no longer be started during a party. For online multiplayer games, you can start a game session within the game.

Kindersicherung

In dieser Kategorie handelt es sich lediglich um eine kleine Komfortverbesserung für die Kindersicherung. So wurde die Kommunikation mit und das Anschauen von Inhalten anderer Spieler*Innen in einem Punkt zusammengefasst.

Communicating with other players and viewing content created by other players have been combined and are now communication and user-generated content. If you've selected "Not Allowed" for either of the settings, the same setting will transfer after the update.

Weitere neue Features

Hier ist in erster Linie interessant, dass ihr mit Firmware 8.00 alle angeschlossenen Mikrofone durch einen Klick im Schnellmenü stummschalten könnt.

Mute all microphones has been added to the quick menu under sound/devices. This setting mutes all microphones connected to your PS4.

You can no longer create parties from the Community area. You'll need to create a group in a party.

You can no longer create a new even in Events - Events created before the update will still be held, and events and tournaments hosted by game developers will continue to take place.

For some features, the content displayed on the screen has changed, as well as the screen design.

Hier nochmal in aller Kürze die wichtigsten Neuerungen aus dem letzten großen Firmware-Update 7.50:

Upgrade des Kopierschutzes von HDCP 2.2 auf HDCP 2.3

Erweiterung der Sortier-Funktion von Ordnern

Verbesserungen beim Test der Online-Verbindung

Wenn ihr noch mehr dazu erfahren wollt, dann lest einfach hier weiter:

Wann das Firmware-Update für alle Spieler*Innen ausgerollt wird, ist aktuell noch nicht klar. Sollten wir neue Infos erhalten, werden wir euch darüber informieren.