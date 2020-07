PS Plus-Gratiswochenende angekündigt: Online-Multiplayer ohne Abo

Auch 2020 kostest es auf den Heimkonsolen noch immer Geld, online zu spielen und Multiplayertitel zu zocken. Für die PlayStation-Familie deckt PS Plus dieses Service ab, im Rahmen der Bekanntgabe der kostenlosen Spiele im August wurde aber auch verraten, dass schon bald das nächste Gratis-Wochenende für PS4-Spieler ansteht.

Online-Multiplayer auf PS4 für kurze Zeit kostenlos

Laut Sony wird das kostenlose Multiplayer-Wochenende vom 8. bis zum 9. August stattfinden. Wer es ganz genau wissen will, bekommt ihr hier die genauen Start- und Endzeiten:

PSN-Gratiswochenende

Start: Samstag, der 8. August um 00:01 Uhr, deutscher Zeit

Samstag, der 8. August um 00:01 Uhr, deutscher Zeit Ende: Sonntag, der 9. August um 23:59 Uhr, deutscher Zeit

Wie immer bedeutet das, dass ihr in diesem Zeitraum sämtliche Online-Multiplayer-Funktionen eurer Spiele nutzen könnt.

Perfekt für Fall Guys-Release Passenderweise geht mit dem durchgeknallten Party-Battle Royale Fall Guys: Ultimate Knockout am 4. August das zweite PS Plus-Gratisspiel an den Start. Dass Fall Guys direkt zum Launch gratis über PS Plus erscheint, ist zwar eine nette Sache, damit aber auch wirklich alle beim Takeshi's Castle-artigen Gameplay mitmischen können, kann kostenloser Multiplayer nicht schaden.

Das vollständige PS Plus-Lineup (und was wir euch davon empfehlen) könnt ihr unter folgendem Link finden:

31 6 Mehr zum Thema PS Plus August 2020 bringt Shooter-Highlight & ganz neues Spiel

So lange eure PS-Plus-Mitgliedschaft aktiv ist, könnt ihr die Gratisspiele nach Lust und Laune spielen. Sie sind aber im kommenden Gratis-Wochenende nicht mit enthalten. Ihr könnt lediglich Multiplayer-Spiele kostenlos spielen.

Haltet euch also das Wochenende vom 8. bis zum 9. August frei, falls ihr mal ausprobieren wollt, wie es ist, auf der PS4 Multiplayer-Titel zu zocken (und zwar gratis).

Werdet ihr am Wochenende PS Plus ausprobieren? Wisst ihr schon, welche Multiplayer-Titel ihr ausprobiert?