Anlässlich des 500 Millionsten verkauften PlayStation-Systems kündigte Sony kürzlich eine 500 Million Limited Edition der PS4 Pro an.

Auf 50.000 Stück limitiert, in durchsichtigem Design und mit 2 TB Speicher ausgestattet ist sie der Traum eines jeden Sammlers.

Erstes Unboxing bei Arekkz: Bislang gab es von dem schnieken Sondermodell lediglich Bilder, jetzt ist allerdings das erste Unboxing-Video zur limitierten Version aufgetaucht.

Der YouTuber Arekkz bekam das Modell noch vor der offiziellen Veröffentlichung am 24. August zugeschickt und drehte sofort ein Video, in dem er die Konsole plus Zubehör auspackt.

Blick auf Plakette, Innenleben und Co.

Dabei kann man etliche Details erkennen, darunter das dunkelblaue durchsichtige Design von Konsole und Controller, das einen Blick auf das Innenleben erlaubt.

Die Konsole ist zudem mit eine kleinen Plakette ausgestattet, auf der die Nummer des Systems angegeben ist.

Und selbst bei der Verpackung hat sich Sony einen coolen optischen Effekt überlegt. Ihr könnt euch das Video unten anschauen.

Streng limitiert: Wer eine 500 Million Limited Edition der PS4 Pro ergattern will, muss schnell sein oder Glück haben. Die ersten Vorbestellerkontigente bei Media Markt, Saturn und Amazon sind bereits vergriffen, ab dem 24. August soll die Konsole auch im stationären Handel erhältlich sein.

Holt ihr euch eine PS4 Pro Limited Edition?