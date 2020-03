PSN-Störung kickt PS4-Spieler aus Partys: Was ist da los?

Gerade gibt es offenbar eine Störung im PSN. Schon am 25. März sammelten sich in den Abendstunden die Beschwerden, aktuell melden sich erneut etliche PS4-Spieler zu Wort.

Was ist das aktuell Problem im PSN?

Auf der Seite Allestörungen.de finden wir in den Kommentaren etliche Spielerstimmen. Das Problem der meisten gerade? Es scheint eine Störung mit der Party-Funktion der PS4 zu geben.

Online-Zocker fliegen permanent aus dem Chat – oder kommen gar nicht erst rein. GamePro hat die Erfahrung gestern nämlich selbst gemacht: Wir wollten eine Runde Warzone spielen, konnten unserer Party aber ebenfalls nicht beitreten.

Hier einige Kommentare:

BlackStalker112: "Seit 17 Uhr wieder Probleme mit Partys und online Spielen. Hat sich seit gestern nichts getan.."

"Seit 17 Uhr wieder Probleme mit Partys und online Spielen. Hat sich seit gestern nichts getan.." BentschyOnline: "Es ist natürlich blöd wenn es PSN-Probleme gibt obwohl man mit Freunde in der Party chillen will, aber da kann man nichts machen :-/"

PSN-Service sagt, alles ist ok: Auf der offiziellen PSN-Status-Seite heißt es, dass alle Services des PlayStation Network in Betrieb seien.

Unklar ist also, woher die PSN-Probleme kommen. Einige Spieler vermuten, das sie mit dem Internet-Anbieter zusammenhängen könnten. In den Kommentaren auf Allestörungen.de finden wir einige User, laut denen Telekom in Zusammenhang mit dem Problemen stünde. Der Anbieter 1&1 wird auch genannt.

Mit Sonys Drosselung des PSN aufgrund der Corona-Krise dürften die Probleme nicht in Verbindung stehen. Die PlayStation-Macher verlangsamen lediglich die Download-Geschwindigkeit, wollen die vorhandenen Ressourcen aber so verteilen, dass während des Spielens auch online eine stabile Verbindung gewährleistet werden kann.

Was ihr trotz Party-Probleme tun könnt

Wollt ihr trotz der Party-Probleme online mit Freunden spielen, dann könnt ihr auf die Ingame-Party-Funktion zugreifen – zumindest dann, wenn euer Spiel eine besitzt. Bei Call of Duty Warzone ist das beispielsweise der Fall.