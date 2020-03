PSN - Sony drosselt Download-Speed für alle PS4-Spieler

Während der derzeitigen Corona-Krise mussten schon mehrere Online-Services ihre Download-Geschwindigkeit drosseln, um die gesamte Internet-Bandbreite zu schonen. Dazu zählen unter anderem auch Netflix und Disney-Plus. Jetzt zieht auch Sony nach und drosselt die Geschwindigkeit bei Downloads aus dem PlayStation Network. Wir klären, was das für euch bedeutet.

Diese Maßnahme hat Sony auf dem PlayStation Blog bekannt gegeben. Demnach wollen sie weiterhin jedem PlayStation-Spieler die Möglichkeit geben, sich während der Pandemie mit Videospielen unterhalten zu können.

Damit die Internet-Bandbreite aber weniger belastet wird, arbeitet Sony daran in Europa zusammen mit den Internetanbietern den Traffic durch Downloads einzuschränken.

Präsident und CEO Jim Ryan sagt dazu folgendes:

"Wir glauben daran, dass es wichtig ist, dass wir uns daran beteiligen die Stabilität des Internets zu gewährleisten. Eine ungeahnte Zahl an Menschen bleiben gerade zu Hause und betreiben Social Distancing und sind jetzt mehr denn je abhängig von ihrem Zugang zum Internet."

