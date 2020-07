PS4: Sony-Roboter brauchen nur 30 Sekunden für eine Konsole

Wie viele Mitarbeiter sind nötig, um eine PlayStation 4 herzustellen? Quasi kein einziger, wie ein Bericht von Nikkei Asian Review zeigt. Stattdessen übernehmen Roboter beinahe vollautomatisch die komplette Produktion einer neuen Konsole.

Schnelle PS4-Produktion am Fließband

"Am Standrand von Kisarazu thront ein großes weißes Gebäude über einer ansonsten vorstädtischen Landschaft." heißt es in dem Bericht. Und in diesem Gebäude werden neue PS4-Exemplare hergestellt. Das Interessante daran ist, dass die Fabrik fast vollautomatisiert arbeitet. Die vier anwesenden Mitarbeiter kümmern sich nur darum, dass die Konstruktion eingeleitet wird und die fertigen Konsolen verpackt werden.

Die eigentliche Herstellung der PS4 übernehmen seit 2018 Gelenkroboter von Mitsubishi Electric, die auch Kleinstarbeiten problemlos ausführen können:

"Eine der Krönungen der Anlage ist der Einsatz von Robotern zum Befestigen von Drähten, Klebeband und anderen flexiblen Teilen an den Konsolen. 26 von 32 Roboter im Werk Kisarazu widmen sich dieser Aufgabe und handhaben geschickt Materialien, die die meisten Roboter als zu pingelig empfinden würden."

Neue PS4 in nur 30 Sekunden: Und diese kompetenten Roboter sind sehr schnell. Sie benötigen pro Konsole nur 30 Sekunden, dann ist sie fertig. Ob dieses schnelle Produktionsverfahren auch bei der PS5 möglich ist, ist bisher aber nicht klar. Sehr wahrscheinlich strebt Sony es aber an. Immerhin konzentrierte sich der Designer Teiyu Goto bereits bei der ersten PlayStation darauf, die Konsole für eine einfache Massenproduktion tauglich zu machen.

