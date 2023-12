PS4-Spiel aktuell für nur 99 Cent: Dieser Racer wird euch im PS Store hinterhergeworfen - schnappt ihn euch jetzt

Hotshot Racing gibt es gerade supergünstig im PlayStation Store.

Wer nach günstigem Spielefutter für die kalte Jahreszeit sucht, wird aktuell im PS Store fündig: Dort gibt es gerade einen richtig guten Arcade-Racer für die PS4, der insbesondere kurzweiligen Spaß verspricht und euch weniger als einen Euro kostet.

Um dieses aktuelle Angebot im PlayStation Store geht es:

Spiel: Hotshot Racing

Plattform: PS4 (auch auf PS5 spielbar)

PS4 (auch auf PS5 spielbar) Preis im Angebot: 0,99 Euro (Ersparnis von 95%)

0,99 Euro (Ersparnis von 95%) Regulärer Preis: 19,99 Euro

19,99 Euro Angebot gültig bis: 21. Dezember 2023

Auch bei PS Plus: Hotshot Racing ist außerdem gerade Teil der Bibliothek von PS Plus Extra. Falls ihr entsprechende Mitgliedschaft des kostenpflichtigen Online-Service besitzt (oder Premium-Mitglied seid), dann könnt ihr euch den Racer also sogar ohne weitere Zusatzkosten herunterladen. Alle Infos zu PlayStation Plus Essential, Extra und Premium findet ihr in dieser GamePro-Übersicht:

Das erwartet euch bei Hotshot Racing

Im unteren Trailer könnt ihr euch etwas Gameplay zu Hotshot Racing anschauen, um euch ein genaueres Bild zu verschaffen:

0:30 Hotshot Racing - Kurzes Gameplay aus dem Arcade-Racer - Kurzes Gameplay aus dem Arcade-Racer

So spielt es sich: Hotshot Racing setzt auf nostalgische Polygonen-Optik der 1990er-Jahre und jagt euch über insgesamt 16 Rennstrecken. Im Arcade-Racer stehen insbesondere halsbrecherische Drifts und Boosts im Fokus. Mit Hotshot Racing erwartet euch also ein actionreicher Racer für kurzweiligen Rennspielspaß.

Ihr klemmt euch dabei entweder solo hinters Lenkrad, oder spielt maximal zu viert im Splitscreen-Multiplayer. Online tragt ihr Rennen mit bis zu acht Spieler*innen aus.

Lohnt es sich? Um's kurz zu machen: Ja! Pushsquare beispielsweise bezeichnet Hotshot Racing als einen der besten Arcade-Racer dieser Generation, der hervorragende Action liefert und sich richtig gut steuert. Kritisiert wird allerdings der maue Umfang und die teils etwas zu leicht zu bewältigenden Strecken. Guardian lobt außerdem die kurzen Ladezeiten und die konstanten, butterweichen 60fps.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Welche günstigen Spiele aus dem PlayStation Store könnt ihr außerdem empfehlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.