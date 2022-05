PS4-Update 9.6 bietet das gleiche wie das PS5-Gegenstück

Unsere Meldung zum aktuellen PS5-Update ist gerade mal ein paar Minuten alt, da zieht die PS4 ebenfalls mit einem Update hinterher. Der aktuelle Patch bringt eure Konsole auf Version 9.60 und ist damit das aktuellste Firmware-Update für die Last-Gen-Konsole. Große Überraschungen bringt das Update allerdings nicht mit sich, eher das, was alle vermutlich schon vermutet haben.

Wann und wo könnt ihr das Update runterladen? Patch 9.6 ist ab sofort verfügbar. Ihr könnt es entweder direkt über die Konsole oder manuell über die PlayStation-Supportseite runterladen.

Was bringt Update 9.6? Die nur überschaubare Größe des Updates lässt es schon vermuten, dass nicht viele Patch-Notes nötig sein werden. Und das ist tatsächlich so, denn diese bestehen aus dem üblichen Einzeiler. (via Dualshockers):

"Dieses Systemsoftware-Update verbessert die Systemleistung."

Damit bietet das Update genau dasselbe wie das PS5-Gegenstück 22.01-05.10.00, das ebenfalls heute veröffentlicht wurde:

14 0 Mehr zum Thema Holt euch das neue PS5-Update für mehr Stabilität, denn so ist es Tradition

Diese Art von Updates sind PlayStation-Fans mittlerweile gewohnt, denn Sony bringt regelmäßig kleinere Performance-Update für die PS4 und die PS5, die zwar einen Effekt auf die Systemleistung haben mögen, sich im täglichen Gebrauch aber nicht bemerkbar machen. Das letzte Update für die PS4 wurde Mitte April veröffentlicht und brachte exakt dieselben Verbesserungen.