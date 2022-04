PS4: Update 9.51 ist live und bringt die liebste Patch Note der Community

Gerade erst hat die PS5 ein Update spendiert bekommen, jetzt zieht auch die PS4 mit und bekommt einen neuen Patch. Version 9.51 ist das aktuellste Firmware-Update, das ihr euch ab sofort auf die Konsole ziehen könnt. Was ihr zum Inhalt und der Größe des Patches wissen müsst, gibt es hier.

Größe des Patches: 491,8 MB

491,8 MB Wann und wo könnt ihr das Update runterladen? Patch 9.51 ist ab sofort verfügbar. Ihr könnt es entweder direkt über die Konsole oder manuell über die PlayStation-Supportseite runterladen.

Was beinhaltet Update 9.51? Das Update kommt mit einer überschaubaren Größe daher und entsprechend klein fallen auch die altbekannten Patch-Notes aus, bestehen gar nur aus einem Satz (via Pushsquare):

Dieses Systemsoftware-Update verbessert die Systemleistung.

Das dürfte für viele Fans wenig überraschend kommen, immerhin gibt es von Seiten Sonys öfter mal kleine Performance-Updates, die zwar die Leistung der Konsole ein wenig aufpeppen, sich aber für euch kaum bemerkbar machen werden.

Wenn ihr mehr über das neue Update für die PS5 wissen wollt, haben wir hier alle Infos zum neuen Patch für euch zusammengefasst:

Mehr zum Thema Neues PS5-Update jetzt verfügbar - und den Inhalt kennt ihr bereits

So viel wie im letzten Update 9.5 braucht ihr also diesmal für eure PS4 nicht erwarten. Falls ihr den Inhalt des Updates im März 2022 verpasst habt, hier nochmal die kurze Zusammenfassung: So könnt ihr inzwischen offene oder geschlossene Partys auf eurer Konsole erstellen oder daran teilnehmen und auch die PS App wurde verbessert. Alle Details zum Update findet ihr im dedizierten Artikel.

Wann genau das nächste große Update für die PlayStation 4 folgt, ist nicht bekannt. Es lohnt sich aber dennoch, die Konsole bis dahin aktuell zu halten, auch wenn Update 9.51 nicht verpflichtend ist.