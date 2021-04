PS4: Reddit-User listet versteckte Demos auf und macht euch so das Leben leichter

Redditor whitefumeknight hat ein Herz für Demos. Auf der PlayStation 4 gibt es im PS Store zwar eine extra Übersicht dafür, allerdings werden dort wohl einige Testversionen gar nicht angezeigt. Daher hat er sich dankenswerterweise die Mühe gemacht und über 4.000 Spieleinträge durchsucht, um eine Liste der Demos bzw. Testversionen zu erstellen, die sich nicht so schnell im PlayStation Store der PS4 finden lassen, also quasi versteckt sind.

Falls ihr also auf der Suche nach noch mehr Demos seid, müsst ihr nicht erst Unmengen an Spiele danach absuchen, sondern könnt hier einfach in seine Liste schauen.

Die versteckten Demos und Testversionen für die PS4

16-Bit Soccer

428 Shibuya Scramble

Abyss: The Wraiths of Eden

Age of Wonders: Planetfall

Backgammon Blitz

Baseball Riot

Bear With Me - The Lost Robots

Blue Rider

Claybook

Clockwork: Tales Of Glass and Ink

Comet Crash 2: The Kronkoid Wars

Croc's World

Croc's World 2

Croc's World 3

Croc's World Run

Dark Arcana: The Carnival

Dark Mystery

Demon Hunter: Revelation

DJMAX RESPECT

Dreamwalker: Never Fall Asleep

DRL Simulator

Dynasty Warriors 9

Endless Fables: Dark Moor

Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek

Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood

Enigmatis 3: The Shadow of Karkhala

Epic World

Eventide: Slavic Fable

Eventide 2: Sorcerer's Mirror

Eventide 3: Legacy of Legends

F1 2016

F1 2017

F1 2018

F1 2019

F1 2020

Family Mysteries: Poisonous Promises

Family Mysteries 2: Echoes of Tomorrow

Far Cry 4

Football Nation VR Tournament 2018

Ghost Files: Memory of a Crime

Gladiator: Blades of Fury

Grim Legends: The Forsaken Bride

Grim Legends 2: Song of the Dark Swan

Grim Legends 3: The Dark City

Homefront: The Revolution

Honor and Duty: D-Day

Horror Adventure

Horse Racing 2016

How to Survive: Storm Warning Edition

Inside

Is it Wrong to Try to Shoot 'em up Girls in a Dungeon?

Jewel Fever

Kingmaker: Rise to the Throne

Little Nightmares

Lost Grimoires: Stolen Kingdom

Lost Grimoires 2: Shard of Mystery

Mass Effect Andromeda

Metro: 2033 Redux

Metro: Last Light Redux

Modern Tales: Age of Invention

Naruto To Boruto: Shinobi Striker

NASCAR Heat 3

Nightmares From The Deep: The Cursed Heart

Nightmares From The Deep 2: The Siren's Call

Nightmares From The Deep 3: Davy Jones

Noir Chronicles: City of Crime

Pacific Wings

Path of Sin: Greed

Persian Nights: Sands of Wonders

Persian Nights 2: Moonlight Veil

Prey

Queen's Quest 2: Stories of Forgotten Past

Queen's Quest 3: The End of Dawn

Queen's Quest 4: Sacred Truce

Rainbow Moon

Rollercoaster Dreams

Scarlett Mysteries: Cursed Child

Shadow of the Tomb Raider

Shadow Tactics

SpeedRunners

Spelunky

Statik

SUPERHYPERCUBE

Super Kids Racing

Super Mega Baseball 2

Super Mega Baseball 3

Super Motherload

Sword Art Online Alicization

Tembo The Badass Elephant

Tennis in the Face

Terraria

The Crew

The Crew 2

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

The LEGO Ninjago Movie Video Game

The Path of Motus

The Secret Order: Shadow Breach

The Secret Order: Return to the Buried Kingdom

The Unknown City - Episode 1

The Walking Dead: A New Frontier - Episode 1

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

Tom Clancy's The Division

Tom Clancy's The Division 2

Trackmania Turbo

Trine 2: Complete Story

Tumble VR

Uncharted Tides: Port Royal

UNO

Unravel

Vroom Kaboom

Watch Dogs 2

Water Balloon Mania

Wolfenstein II: The New Colossus

Yoku's Island Express

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist

So findet ihr die Demos: Da diese Testversionen wie gesagt nicht in der Demo-Übersicht angezeigt werden, müsst ihr sie gezielt auf der PS4 im PS Store suchen. Dann sollte sie euch angezeigt werden, wodurch ihr sie herunterladen könnt.

Neue Demos auf PS4/PS5, Xbox und Switch

Falls ihr abseits von PS4 nach neuen Demos sucht, listen wir diese regelmäßig in unseren Gratis am Wochenende-Artikeln auf. Ganz vorne mit dabei sind aktuell die Demos zu Resident Evil Village, die für kurze Zeit ab dem 2. Mai gespielt werden können.

Was haltet ihr von Demos? Nutzt ihr sie, um eine Kaufentscheidung zu fällen, oder sind sie für euch überflüssig?