Gratis am Wochenende: Neue Highlights für die Xbox und 1 PS4/PS5-Hit zum Behalten

Auch an diesem Wochenende warten wieder kostenlose Spiele auf euch, die euch die Zeit zu Hause versüßen sollen. Die folgenden Titel könnt ihr aktuell auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S anzocken. Einige davon komplett gratis, andere innerhalb eines kostenpflichtigen Abos.

Gratis für PS4 und PS5

Horizon Zero Dawn

Zeitraum: bis 15. Mai 2021

bis 15. Mai 2021 PS Plus nötig? Nein

Nein Genre: Action-Adventure

Darum geht es: In der postapokalyptischen Welt von Horizon Zero Dawn haben Maschinen die Welt erobert und die Menschheit ist dazu gezwungen, in kleinen Stämmen zusammenzuleben. Als Heldin Aloy machen wir Jagd auf die Maschinen und gehen einer Bedrohung auf den Grund, die die mechanischen Bestien noch gefährlicher macht.

Gratis für Xbox One und Xbox Series X/S

Metro: Last Light Redux

Zeitraum: bis 25. April 2021

bis 25. April 2021 Xbox Live Gold nötig? Ja

Ja Genre: Ego-Shooter

Darum geht es: In Metro: Last Light geht es für uns wie schon im Vorgänger Metro 2033 in die Tunnel unterhalb Moskaus. In der postapokalyptischen Welt von Metro stehen wir nicht nur kurz vor einem Bürgerkrieg, sondern wir müssen uns auch mit gefährlichen Mutanten rumschlagen. Die Redux Version des Spiel liefert einige Gameplay-Verbesserungen zum Original und beinhaltet alle DLCs.

WRC 9 FIA World Rally Championship

Zeitraum: bis 25. April 2021

bis 25. April 2021 Xbox Live Gold nötig? Ja

Ja Genre: Rennspiel

Darum geht es: Im Rallye-Simulationsspiel WRC 9 geht es für uns wieder auf die Rennstrecke. Dank der offiziellen Lizenz der FIA World Rally Championship liefert das Spiel uns einen Karrieremodus mit über 50 offiziellen Teams verschiedener Klassen und originalgetreu nachgebildeten Fahrzeugen. Neu sind in diesem Teil die Stationen Japan, Neuseeland und Kenia.

Gratis für Nintendo Switch

Descenders

Zeitraum: bis 27. April 2021

bis 27. April 2021 Switch Online nötig? Ja

Ja Genre: Rennspiel

Darum geht es: Im Bike-Rennspiel Descenders können wir uns mit coolen Tricks und Stunts auf unserem BMX richtig austoben. Dabei ist kein Durchlauf gleich, denn die Spielwelt wird jedes mal neu generiert.

Neue Resident Evil-Demo für P54/PS5

Am 25. April 2021 um 19 Uhr geht die zweite Playstation-exklusive Demo für Resident Evil Village online. Wie schon die erste Demo wird auch die zweite nur für 8 Stunden verfügbar und 30 Minuten spielbar sein, ihr müsst euch also beeilen.

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass und mehr

Kostenlos sind die Spiele bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass nicht ganz, denn ihr müsst natürlich für den Aboservice bezahlen. Aber zumindest kosten euch die Spiele nicht noch extra etwas. Hier findet ihr die Übersicht zum aktuellen Angebot:

Was ist dieses Wochenende für euch Spannendes dabei?