Resident Evil 8: Capcom hört auf euch und verlängert die Laufzeit der nächsten Demo

Schon Ende nächster Woche erscheint Resident Evil: Village für PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One. Mit einer ganzen Reihe von Demos wollte Capcom den Hype um das Horror-Spiel noch einmal ordentlich anheizen, aber das ging bekanntlich nach hinten los. Jetzt versucht der Publisher Schadensbegrenzung zu betreiben, indem er die am kommenden Sonntag erscheinende Demo länger verfügbar macht, als zuletzt geplant.

Wann ist die Demo erhältlich?

Datum: Capcom hat auf Twitter bekannt gegeben, dass die Demo in Mitteleuropa vom 2. bis zum 10. Mai verfügbar sein wird.

Startzeit und Ende fallen jeweils auf 2 Uhr morgens.

Capcom lenkt ein und erweitert die Demo

Worum geht es? Drei Demos zu Resident Evil 8 haben wir bereits hinter uns, und alle waren exklusiv für PS5 und PS4. Die nächste Demo wird auch für Xbox und PC erscheinen.

Dabei handelt es sich um eine Zusammenführung der beiden letzten Testversionen, die wir jeweils innerhalb eines Zeitintervalls von acht Stunden für insgesamt 30 Minuten spielen durften. Dies war bisher auch für die Plattform-übergreifende Version geplant, wurde nun teilweise aber gekippt.

Demo ist eine Woche verfügbar: Da die am Sonntag erscheinende Demo die beiden vorherigen beinhaltet, habt ihr statt 30 Minuten eine ganze Stunde Zeit, bevor ihr die Software nicht mehr nutzen könnt.

Dieses Konzept bleibt weiterhin bestehen. Aber anstatt der geplanten 24 Stunden, in denen ihr die 60 Minuten hättet nutzen müssen, habt ihr jetzt sieben Tage Zeit. So werden Spieler:innen, die an dem Tag arbeiten müssen oder einen anderen Termin haben nicht ausgeschlossen.

Das bietet die Demo

Die kommende Demo wird zwei Bereiche aus dem Spiel enthalten: Das Dorf und die Burg. Im Gegensatz zur ersten Demo bekommt ihr diesmal auch Waffen an die Hand, die ihr gegen einige Monster und Mutanten einsetzen könnt. Im Fokus steht ein reines Gameplay-Erlebnis, über die Geschichte und die Charaktere erfahrt ihr deshalb kaum etwas. Habt ihr eine Stunde gezockt, sperrt euch die Software aus.

Freut ihr euch auf die RE8-Demo? Oder habt ihr sie vielleicht schon gespielt?