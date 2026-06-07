PS5 jetzt 180€ günstiger: Super-Deal bei MediaMarkt läuft nur bis morgen!

Den aktuellen MediaMarkt-Deal solltet ihr euch besser nicht entgehen lassen, wenn ihr günstig eine PS5 abstauben wollt.

Wenn ihr euch möglichst günstig eine PS5-Konsole schnappen wollt, habt ihr noch bis Montag die Gelegenheit dazu: Bis dahin könnt ihr nämlich bei MediaMarkt einen Extra-Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer bekommen, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet. Da es die PS5 Slim Digital Edition dort ohnehin schon rund 100€ günstiger gibt im Vergleich zum aktuellen UVP, führt das zu einem echten Top-Preis:

Falls euch die PS5 Slim noch nicht gut genug ist, könnt ihr euch übrigens auch die PS5 Pro günstiger schnappen. In diesem Fall bekommt ihr, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet, rund 144€ Rabatt. So günstig gibt es die High-End-Konsole laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst:

PS5 Slim 180€ günstiger: Wie gut ist der MediaMarkt-Deal?

So günstig wie früher bekommt ihr die PS5 Digital nicht mehr, aber für die Zeit, in der wir nun mal leben, ist das MediaMarkt-Angebot ein guter Deal.

Den Extra-Rabatt für myMediaMarkt-Kunden eingerechnet, beträgt der Gesamtrabatt auf die PS5 Slim Digital Edition bei MediaMarkt rund 180€ im Vergleich zum UVP. Laut Vergleichsplattformen ist MediaMarkt damit momentan rund 54€ günstiger als der zweitgünstigste Anbieter. Gemessen an den aktuellen Preisen ist das MediaMarkt-Angebot also auf jeden Fall ein wirklich guter Deal.

Um den günstigsten Preis aller Zeiten handelt es sich trotzdem nicht, was daran liegt, dass Sony den Preis der PS5 seit dem Release mehrfach erhöht hat. Die letzte saftige Preiserhöhung um stolze 100€ hat erst im April dieses Jahres stattgefunden, Grund für diese dürften die durch den KI-Boom stark gestiegenen Speicherpreise gewesen sein.

Da sich an dieser Situation in naher Zukunft nichts ändern dürfte, werden PS5-Konsolen vermutlich auch nicht so bald wieder günstiger werden. In den nächsten Monaten würden wir jedenfalls nicht mit viel besseren Angeboten rechnen, zumindest nicht für Neuware. Wenn ihr also eine möglichst günstige PS5 abstauben wollt, empfehlen wir euch, entweder den MediaMarkt-Deal zu nutzen oder auf gute B-Ware zu hoffen.