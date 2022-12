PS5 jetzt nur 199€: Im Ökostromtarif bei E wie einfach inklusive 60€ PS Plus-Guthaben

Habt ihr Lust auf eine PS5, aber nicht so Lust auf God of War? Habt ihr außerdem keine Lust, 619€ für ein Bundle zu zahlen? Dann schaut jetzt bei E wie einfach vorbei, denn dort könnt ihr nicht nur bei der Konsole sparen, sondern auch bei eurer Stromrechnung! 60€ PS Plus Guthaben gibt es außerdem als Bonus noch obendrauf.

Für die PS5 und den Gutschein zahlt ihr einmalig 199€, wie viel ihr für den „MeinÖkoTarif“ monatlich zahlen müsst, könnt ihr auf der Seite von E wie einfach ganz leicht herausfinden. Einfach Postleitzahl und ungefähren Verbrauch in den Angebotsrechner eintragen und schon bekommt ihr euren persönlichen Tarif.

Günstiger Ökostrom, günstigere PS5

Die PS5 bekommt ihr derzeit selten so günstig, wie im Angebot von E wie einfach. Entweder ihr zahlt den vollen Preis, der seit Release nur gestiegen ist, oder ihr holt sie euch in einem teuren Mobilfunktarif. Außerdem könnt ihr euch mit diesem Angebot dank dem PS Plus-Gutschein genau das Spiel aussuchen, auf das ihr gerade Lust habt, statt euch für eins der verfügbaren Bundles zu entscheiden.

Wenn euch die PS5 alleine aber verständlicherweise noch nicht überzeugt, gibt es noch ein paar Argumente, sich den Tarif einmal genauer anzuschauen. Da E wie einfach erst kürzlich ihre Preise gesenkt haben, liegt der Preis des Anbieters in einigen Regionen jetzt unter dem Grundversorger, hier könnt ihr also deutlich sparen. Abgesehen davon seid ihr erstmal vor Preiserhöhungen geschützt, denn ihr habt ganze zwölf Monate Preisgarantie. Mit der Garantie läuft auch die Mindestlaufzeit ab, wenn euch die Kosten also anschließend zu hoch sind, könnt ihr einfach wieder zu einem anderen Anbieter wechseln.

Wie funktioniert der Wechsel?

Für euch ist der Wechsel des Stromanbieters denkbar einfach. Ihr schließt einfach den „MeinÖkoTarif“ online ab und tätigt die Zahlung von 199€, nachdem eure Bonität geprüft ist. Etwa 14 Tage nach Zahlungseingang steht die PS5 dann vor eurer Tür und dem Spielspaß steht nichts mehr im Weg. Alles weitere, was den Anbieterwechsel angeht, übernimmt E wie einfach für euch.

Nur eines gibt es noch zu beachten: Solltet ihr den Vertrag vor Ende der Mindestlaufzeit kündigen, egal aus welchem Grund, müsst ihr die vollen 619€ für die PS5 zahlen (abzüglich der 199€ Zuzahlung). Falls euch das zu heikel ist, aber ihr das Angebot sonst gut findet, könnt ihr auch auf die PS5 verzichten und eine Gutschrift zum Vertragsabschluss erhalten.