Dieser PS5-Actionhit ist wohl das abgedrehteste Spiel, in das Sony je so viel Geld gesteckt hat: Jetzt 66% günstiger im Angebot sichern!

Eines der schrägsten Playstation-Exklusivspiele, das trotz seiner Merkwürdigkeit ein großer Hit geworden ist, gibt es jetzt zum Sparpreis.

Jetzt könnt ihr einen der großen PlayStation-Exklusivhits (der inzwischen auch für PC erschienen ist) in der PS5-Version zum Schnäppchenpreis abstauben. Ihr bekommt bei MediaMarkt gerade 66 Prozent Rabatt im Vergleich zum UVP und zahlt dadurch nur noch 16,99€. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, das hochgelobte Actionspiel noch nachzuholen, bevor in rund zwei Wochen der heiß ersehnte Nachfolger erscheint. Hier geht’s zum Deal:

Das Angebot ist übrigens Teil des Days of Play Sales bei MediaMarkt, der nur noch bis zum 11. Juni läuft. Euch bleibt also nicht mehr viel Zeit. Weitere günstige PS5-Spiele aus dem Sale findet ihr hier:

Atmosphärische Action in der Postapokalypse: Das bietet der günstige PS5-Hit!

Death Stranding wird aufwendig mit Hollywood-Größen in Szene gesetzt.

Es geht hier um den Death Stranding Director’s Cut, die verbesserte PS5-Version des Exklusivhits, der ursprünglich noch für die PS4 erschienen ist. Der Director’s Cut bringt nicht nur technische Verbesserungen wie bessere Grafik mit, sondern liefert euch zahlreiche zusätzliche Inhalte, darunter beispielsweise neue Waffen, Fahrzeuge und Gegnertypen sowie zusätzliche Missionen!

Death Stranding schickt euch in eine postapokalyptische Version der USA und lässt euch in die Rolle eines Paketboten schlüpfen. Obwohl es Fahrzeuge gibt, seid ihr dabei oft zu Fuß unterwegs. In den weiten, größtenteils ausgestorbenen Landschaften, die ihr durchquert, ist es schon schwer, auf dem unwegsamen Gelände und mit der hoch aufgestapelten Last auf dem Rücken überhaupt das Gleichgewicht zu halten.

Zusätzlich bekommt ihr es unterwegs mit Banditen sowie mit jenen mysteriösen Geisterwesen zu tun, die mitverantwortlich für die Apokalypse sind. Um mit all euren Feinden fertig zu werden, sammelt ihr mit der Zeit ein ordentliches Waffenarsenal zusammen, von der Schrotflinte übers Sturmgewehr bis zum Raketenwerfer. Obwohl also reichlich Action geboten wird, bleibt Death Stranding ein Spiel, das sich in erster Linie durch seine Atmosphäre auszeichnet.

Das unter der Leitung von Hideo Kojima (Metal Gear) entstandene Spiel punktet außerdem durch eine spannende und kreative, jedoch auch sehr verwirrende und abgedrehte Geschichte, die zahlreiche Wendungen bietet und sich unter anderem um frühgeborene Babys dreht, die ihr als Werkzeug benutzt. Die Geschichte wird in aufwendigen Zwischensequenzen mithilfe von berühmten Schauspielern wie Norman Reedus und Mads Mikkelsen in Szene gesetzt.

Nach allem, was bislang zu sehen war, scheint das am 26. Juni erscheinende Death Stranding 2 an diese Geschichte anzuknüpfen und hat auch dieselbe Hauptfigur. Es ist deshalb eine gute Idee, vorher noch den ersten Teil nachzuholen, anstatt gleich in Teil 2 einzusteigen und sich von den vielen Merkwürdigkeiten des Settings überwältigen zu lassen.