PS5-Alternative zu Forza Horizon 6: Dieser Open-World-Rennspielhit ist jetzt günstig!

Forza Horizon 6 ist nicht das einzige Rennspiel mit einer schicken Open World.

Gerade könnt ihr euch eines der erfolgreichsten Open-World-Rennspiele, das die PS5 zu bieten hat, günstig im Sonderangebot schnappen. Für den Arcade Racer, der digital im PlayStation Store derzeit 79,99€ kostet, zahlt ihr bei Amazon jetzt nur 19,98€. Das Angebot läuft offiziell bis zum 19. Juli, könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Hier findet ihr es:

Übrigens gibt es bei Amazon gerade auch noch einige weitere PS5-Spiele im Sonderangebot, darunter ein weiteres großes Rennspiel, aber auch andere Hits wie Split Fiction oder Cult of the Lamb. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Tuning, Open World & 160 Wagen: Das bietet der PS5-Rennspielhit!

1:26 Need for Speed Unbound enthüllt im neuen Trailer Polizei-Verfolgungsjagden

Autoplay

Bei dem günstigen Rennspielhit handelt es sich um Need for Speed Unbound, das uns wie der Vorgänger Heat erneut in eine große Open World schickt: Diesmal sind wir in der regnerischen Großstadt Lakeshore City unterwegs, die deutlich von Chicago inspiriert ist. Ihr seid jedoch nicht nur in den Straßenschluchten der Innenstadt unterwegs, sondern dürft auch hinaus ins grüne und hügelige Umland fahren.

Wie auch bei den früheren Need-for-Speed-Spielen handelt es sich nicht um eine bis ins letzte Detail realistische Rennsimulation, sondern eher um einen einsteigerfreundlichen Arcade Racer. Allerdings ist der Anspruch ein gutes Stück höher als bei alten Teilen der Reihe, weil die KI nicht mehr so viel Rücksicht nimmt. Insbesondere die spannenden Verfolgungsjagden mit der Polizei, die eines der zentralen Spielelemente sind, können manchmal knallhart sein.

Die 160 verschiedenen Wagen lassen sich innerlich und äußerlich umfangreich anpassen.

Auch das Tuning der mittlerweile über 160 lizenzierten Fahrzeugen (durch Updates sind seit dem Release noch einige neue hinzugekommen) ist erfreulich komplex geraten. Ihr könnt so ziemlich alles am Inneren eures Wagens, vom Turbolader bis zum Kraftstoffsystem, aufrüsten und an eure Vorlieben anpassen. Darüber hinaus gibt euch das Spiel auch massenhaft Möglichkeiten an die Hand, um das Äußere eurer Autos zu gestalten.

Alles in allem ist Need for Speed Unbound zwar nicht das beste, aber eben doch ein sehr gutes Open-World-Rennspiel für PS5. Zum Sparpreis lohnt es sich für Fans schneller Arcade Racer auf jeden Fall, mal einen Blick zu riskieren, zumal ihr hier mit den Polizei-Verfolgungsjagden ein spaßiges Gameplay-Element bekommt, das Konkurrenten wie Forza Horizon oder The Crew Motorfest schlicht nicht bieten. Insgesamt ist Forza Horizon 6 zwar zweifelsfrei das bessere Spiel, aber bis dieses für PS5 kommt, habt ihr hier einen guten und günstigen Zeitvertreib.