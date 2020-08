PS5-Edition auf Amazon verschwunden: Fans sorgen sich um Release

Wie wir wissen, wird die PS5 in zwei Versionen erscheinen. Einmal ganz klassisch mit einem Blu-ray-Laufwerk und einmal in der All Digital-Edtion, die auf das Laufwerk verzichtet. Seit kurzem ist aber nur noch eine der beiden PS5-Version auf Amazon Deutschland zu finden. Was steckt dahinter?

Standard-Version der PS5 nicht mehr zu haben? Amazon hat nur noch digitale Variante

Nach der Enthüllung der PS5 im Juni folgte kurze Zeit später der offizielle Amazon-Eintrag zur Konsole. Klar, vorbestellen ging nicht und auch Details wie Preis und Releasetermin wurden dort nicht genannt. Allerdings wurden gleich beide PS5-Konsolen angezeigt - immerhin sind das ja auch zwei unterschiedliche Produkte.

Kein Laufwerk mehr? Wer aktuell auf Amazon Deutschland nach der PS5 sucht, findet aber nur die All Digital-Edtion der PlayStation 5. Von der Version mit Laufwerk fehlt jede Spur. Auch auf Reddit ist das schon einigen Fans aufgefallen, die nun nervös werden. Könnte ein gelöschter Amazon-Eintrag denn ein Hinweis für eine Verschiebung der PS5 sein?

So schreibt Georgie__Best:

"RIP PS5 es war eine schöne Reise"

HowlingSnail witzelt sogar:

"Offenbar wurde die PS5 gecancelt."

Doch was steckt nun wirklich dahinter? Hat so ein plötzlich fehlender Amazon-Eintrag wirklich etwas zu bedeuten? Die Antwort: Nein, hat er nicht. Macht euch keine Sorgen.

Es war nicht das erste Mal: Der wohl beste Beweis dafür, dass mit der PS5 alles in Ordnung ist, kann ebenfalls bei Amazon gefunden werden. Denn vor zwei Wochen war schon einmal eine PS5-Edition verschwunden. Damals war es allerdings die Version ohne Laufwerk, was ebenfalls Fans vermuten ließ, die digitale Variante könnte eingestellt worden sein. Wenige Tage später war sie aber wieder da. (via PlayCentral)

Blick hinter die Kulissen: Außerdem ist der Amazon-Eintrag nicht wirklich verschwunden. Wie Reddit-User Cyshox schreibt, kann das Listing unter der Produktnummer ASIN B07SDFL84P weiterhin gefunden werden. Allerdings nur von Händlern, Kunden sehen den Eintrag nicht.

GamePro.de hat bei Amazon Deutschland nachgefragt, wie solche offline genommenen Einträge zustande kommen und was sie zu bedeuten haben. Sobald wir eine Antwort erhalten, werden wir den Artikel selbstverständlich updaten.

Ist euch das fehlende Listing auch aufgefallen? Hättet ihr dann einfach zur All Digital-Version gegriffen?