PS5-Design ist offiziell: Es gibt zwei Modelle - hier alle Bilder

Wie der PS5-Controller aka DualSense aussieht, wissen wir bereit seit einigen Wochen. Nur über dem Design der tatsächlichen PlayStation 5-Konsole schwebten noch die Fragezeichen – bis jetzt. Im Zuge des PS5-Reveal-Events hat Sony den PS4-Nachfolger endlich gezeigt.

So sehen die zwei PS5-Modelle offiziell aus

Das Besondere: Das Design weicht sehr von den bisherigen Modellen der PS-Familie ab. Die PS5 sieht anders als die eher schlichte PS4 sehr futuristisch aus und kommt genau wie der Controller (DualSense) in weiß mit schwarzen Akzenten.

Was außerdem auffällt: Die PS5 fällt sehr groß aus. Auf den Bildern sieht es so aus, als könne man drei DualSense-Controller übereinanderstapeln, um die Höhe des Gehäuses zu erreichen.

Die PS5 gibt es in zwei Varianten - einmal mit Laufwerk und einmal ohne in einer Digital-Edition. Letztere wird also nur Download-Titel unterstützen, keine Retail-Spiele, die mit Blu-ray kommen:

Nicht nur hochkant - Und hier ist die PS5 einmal hingelegt:

Gibt es schon offizielle Infos zum PS5-Preis? Nein, wie viel die Konsole letztendlich kosten wird, hat Sony bislang nicht verraten. Eine Einschätzung zum PS5-Preis liefern wir in einem separaten GamePro-Artikel, in dem wir uns auf ein aktuelles Amazon-Listing beziehen.

Wann ist der PS5-Release? Wann die Konsole konkret erscheint, ist bislang weiterhin unklar. Ein genaues Release-Datum hält Sony geheim. Bislang wissen wir lediglich, dass Sonys neuestes Konsolen-Flaggschiff Ende 2020 aufschlagen soll.

Alle Infos zum PS5-Reveal in der Zusammenfassung:

Das sagen die Fans zum Aussehen der PS5

Im PS5-Reddit sammeln sich natürlich bereits etliche Fan-Stimmen, viele sind verwundert über das ungewöhnlich futuristische Design, andere machen Witze drüber, wieder andere finden es richtig cool. Hier einige Stimmen:

ifBaconWasAState: "Sieht wie eine Muschel aus"

Blue_Palasky: "Die PS5 schaut wie ein schicker Router aus!"

FPS_Yusuf1999: "Also ich persönlich mag das Design"

Hischoll: "Sieht eher so aus, als wäre es von Tesla designt"

Hier sind alle offiziellen PS5-Infos in der GamePro-Übersicht:

Zum Vergleich: Das ist der dazugehörige PS5-Controller

Der PS5-Controller wird Ende 2020 zusammen mit der PS5 veröffentlicht. Offizielle Infos und Bilder des DualSense kennen wir bereits seit einigen Monaten:

Die wichtigsten Infos zum Controller-Design: Der DualSense kommt in zwei Farben: weiß mit schwarzen Akzenten. Die typischen PlayStation-Tasten sind jetzt transparent und erinnern damit jetzt etwas an die PS Vita. Eine weitere Besonderheit: Die Leuchtleiste befindet sich jetzt an den Seiten des Touchpads, nicht mehr an der Frontseite wie beim DualShock 4.

Was ist eure Meinung zum Aussehen der PlayStation 5?