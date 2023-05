PS5 am Amazon Prime Day 2023 - Spiele, Controller, SSDs: Haltet euch bereit für diese Angebote!

Der Amazon Prime Day 2023 wird wahrscheinlich eine ganze Menge günstiger PS5-Angebote mitbringen.

Bis zum Amazon Prime Day 2023 dürfte es nicht mehr allzu lange dauern. Wir rechnen damit, dass der riesige Sale mit tausenden Sonderangeboten für Prime-Mitglieder im Juli stattfindet, es könnte aber auch schon früher soweit sein. Sobald es los geht, werdet ihr die Deals hier finden:

Auch für die PS5 werden höchstwahrscheinlich viele Angebote dabei sein, vielleicht ist sogar die Konsole selbst reduziert. Da die besten Deals des Prime Days oft sehr schnell ausverkauft sind, haben wir euch in diesem Artikel schon mal ein paar der potentiell interessantesten PS5-Angebote herausgesucht. So könnt ihr sofort zuschlagen, sobald der Sale startet.

PS5 zum Prime Day: Bundles, Disc & Digital Edition

Die Chancen stehen gut, dass es am Amazon Prime Day 2023 die PlayStation 5 günstiger gibt.

Die spannendste Frage ist, ob wir diesmal zum Prime Day neben Spielen und Zubehör auch die PS5-Konsole selbst günstiger bekommen werden. In den vergangenen Jahren war diese aufgrund der Knappheit nicht dabei, dieses Jahr ist die PS5 aber gut verfügbar. In den letzten Monaten gab es sogar schon einige günstige Sonderangebote, Amazon hat sich bislang aber eher zurückgehalten. Zum Prime Day 2023 wäre es also höchste Zeit für gute Sonderangebote.

Ihr solltet dabei nicht nur die Konsole selbst, sondern auch die PS5-Bundles im Auge behalten. Manche davon sind aktuell bei Amazon zwar nur über Marktplatzhändlern verfügbar, das könnte sich zum Prime Day aber ändern.

PS5-Spiele am Prime Day: Diablo 4 und Elden Ring?

Es könnte sich lohnen, am Amazon Prime Day die ganz großen und aktuellen PS5-Hits im Auge zu behalten.

Dass es PS5-Spiele am Prime Day im Angebot geben wird, ist sehr wahrscheinlich. Welche das sein werden, ist aber schwer zu sagen. Generell ist es aber eine gute Idee, auf große Exklusivtitel sowie auf AAA-Spiele zu achten, die es nicht ohnehin ständig im Angebot gibt. Elden Ring wäre beispielsweise ein guter Kandidat. Möglich ist auch, dass Neuerscheinungen wie Diablo 4 zum Prime Day bereits zumindest ein bisschen günstiger sind. Hier ein paar Tipps:

PS5-SSDs: Speicher günstig erweitern am Prime Day

Die PS5-SSD Samsung 980 Pro gibt es bei Amazon immer mal wieder im Angebot. Vielleicht bekommen wir zum Prime Day einen besonders günstigen Preis.

Mit ziemlicher Sicherheit wird es die eine oder andere gut für PS5 geeignete NVMe SSD am Prime Day günstig geben. Vor allem die beliebtesten Modelle wie die Samsung 980 Pro, die WD Black SN850X oder auch die Crucial P5 Plus gibt es bei Amazon ohnehin immer wieder mal im Angebot. Da zudem die Preise in letzter Zeit generell stark sinken, könnten mit etwas Glück zum Prime Day neue Bestpreise auf uns warten.

PS5-Controller: Wird der DualSense am Prime Day günstiger?

Ob es den Sony DualSense PS5-Controller am Amazon Prime Day im Angebot geben wird, ist schwer zu sagen.

Was PS5-Controller angeht, ist die Chance auf günstige Deals zum Prime Day geringer als bei anderem Zubehör, schlicht aufgrund der geringen Auswahl. Wenn ihr den in seiner Preisklasse weitgehend konkurrenzlosen Sony DualSense Wireless Controller haben wollt, müsst ihr jedoch vielleicht gar nicht bis zum Prime Day warten.

First-Party-Zubehör von Sony gibt es nämlich häufig zu den Days of Play günstiger, die in den vergangenen Jahren stets im Juni oder sogar schon Ende Mai stattfanden. Deshalb könnte es sich lohnen, den DualSense schon in den nächsten Wochen im Auge zu behalten:

Bei den High-End-PS5-Controllern im Preisbereich von 200 bis 300€ gibt es zudem inzwischen mehr Konkurrenz. Bei Modellen wie dem Sony DualSense Edge oder dem Razer Wolverine V2 Pro können wir uns deshalb sowohl zum Prime Day als auch zu den Days of Play deutliche Rabatte gut vorstellen.

PS5-Headsets am Prime Day: Wireless oder mit Kabel

Das SteelSeries Arctis Nova 7P Wireless PS5-Headset liefert eine tolle Leistung zu einem am Prime Day hoffentlich günstigen Preis.

Headsets für PS5 (die natürlich auch mit PS4 kompatibel sind) werden sicherlich unter den Angeboten des Prime Day sein. Schließlich gibt es inzwischen eine riesige Auswahl sowohl an kabelgebundenen als auch an Wireless Headsets. Hier ein paar der besten und beliebtesten Modelle:

Wenn ihr wissen wollt, was ihr zum Amazon Prime Day 2023 sonst noch erwarten könnt, solltet ihr einen Blick auf diese Artikel werfen: