PS5 für 378€ im Angebot: Schnappt sie euch zum Bestpreis in der MediaMarkt Mehrwertsteuer-Aktion!

Die PS5 gibt es durch die Mehrwertsteuer-Aktion in verschiedenen Versionen zu Schnäppchenpreisen, die günstigste kostet nur noch 378,14€!

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn läuft jetzt eine große Aktion, in der ihr einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf den Großteil des Sortiments bekommt. Das führt in vielen Fällen zu extrem günstigen Schnäppchen, beispielsweise bei 4K-Fernsehern, Handys und auch bei vielen Gaming-Angeboten. Hier kommt ihr zur Übersicht:

Der Sale läuft prinzipiell bis 8:59 Uhr am Montagmorgen. Ihr solltet aber damit rechnen, dass einige der besten Angebote schon lange vorher ausverkauft sind.

PS5 zum Schnäppchenpreis in verschiedenen Editionen

Selbst die schicke PlayStation 5 Spider-Man 2 Limited Edition gibt es bei MediaMarkt und Saturn im Angebot.

Sogar die PlayStation 5 gibt es in der Mehrwertsteuer-Aktion günstig, und zwar in so ziemlich allen noch verfügbaren Varianten und Bundles. Besonders günstig ist natürlich die PS5 Digital Edition, die ihr schon für 378,14€ bekommt. Laut Vergleichsplattformen gab es die Konsole noch nie zuvor so günstig. Ihr müsst aber schnell sein: Laut MediaMarkt ist sie schon fast ausverkauft!

Wenn ihr es gern etwas schicker und exklusiver hättet, könnt ihr euch die Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition der PS5 mit Disc-Laufwerk holen. Diese sieht nicht nur hübsch aus, sondern wird auch mit einem Download-Code für den gerade erst erschienenen Open-World-Hit geliefert.

Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten PS5-Versionen und ihre aktuellen Preise mit und ohne Mehrwertsteuer-Rabatt:

Spiele sind übrigens leider von der Mehrwertsteuer von der Aktion ausgeschlossen, Gaming-Hardware wie Headsets und Controller sind aber dabei. Das gilt beispielsweise für den Sony DualSense Controller und das Sony Pulse 3D PS5-Headset. Wenn ihr euch bei der Gelegenheit gleich das passende Zubehör für eure neue Konsole holen wollt, lohnt es sich also, nochmal selbst die Deals zu durchstöbern:

