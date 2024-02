PS5 im Angebot: Schnappt euch die Disc Edition jetzt günstig zum Handyvertrag

Bei klarmobil gibt's die PS5 jetzt günstig zum Handyvertrag. Es ist allerdings gut möglich, dass der Deal schnell ausverkauft sein wird.

Gute PS5-Deals sind in den letzten Monaten wieder selten geworden. Zumindest im Tarifangebot könnt ihr die Konsole jetzt aber mal wieder richtig günstig bekommen: Wenn ihr einen Handyvertrag mit 20 GB LTE und Telefon- sowie SMS-Flat bei klarmobil abschließt, zahlt ihr für die PS5 Disc Edition nur noch 135€.

Da ihr zugleich einen Bonus von 150€ für die Rufnummermitnahme bekommen könnt, gibt’s in diesem Fall die Konsole im Grunde gratis und sogar noch 15€ obendrauf. Hier findet ihr das Angebot:

Bislang macht klarmobil keine Angaben dazu, wie lange der Deal läuft. Vermutlich endet er schlicht dann, wenn die PS5 vergriffen ist, was möglicherweise nicht lange dauern wird.

Wie günstig ist das Tarifangebot mit PS5?

Zieht man den Wert der PS5 ab, bleiben für den Handytarif nur noch Kosten von nicht mal 3€ pro Monat übrig.

Das sind die Kosten: Bei einem monatlichen Grundpreis von 24,99€ zahlt ihr in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 599,76€. Hinzu kommen 135€ einmaliger Gerätepreis und 19,99€ einmaliger Anschlusspreis. Die Gesamtkosten des Tarifs für zwei Jahre betragen somit 754,75€. Zieht man hiervon die 150€ für die Rufnummermitnahme ab, bleiben nur noch 604,75€.

So günstig ist der Tarif: Die UVP der PS5 Disc Edition liegt bei 549,99€ und derzeit ist sie kaum günstiger zu bekommen, weder in der alten noch in der Slim-Version. Der beste Preis bei einem größeren Händler liegt laut Vergleichsplattformen im Moment bei 535€. Zieht man diesen Wert vom Gesamtpreis ab, bleiben für den Handytarif nur noch 69,79€ bzw. rund 2,91€ pro Monat - ein hervorragender Preis für 20 GB Datenvolumen und Telefonflat.

PS5 Slim oder alte PS5?

Die PS5 Slim (rechts) ist deutlich kleiner als die alte PS5, bietet ansonsten aber nicht viele Vorteile.

Sofern man dem Bild beim klarmobil-Tarifangebot trauen kann, bekommt ihr hier nicht die neue PS5 Slim, sondern noch die alte PS5 Disc Edition, die inzwischen bei den meisten großen Händlern ausverkauft ist. Technisch gibt es keine großen Unterschiede zwischen den beiden Versionen, lediglich der Speicher der PS5 Slim ist mit 1 TB statt 825 GB ein bisschen größer.

Ansonsten zeichnet sich die PS5 Slim vor allem durch ihre deutlich geringere Größe aus, durch die sie leichter unter dem Fernseher unterzubringen ist. Dafür steht sie allerdings nicht mehr aufrecht, sofern man nicht separat einen Standfuß dazukauft.

Weitere günstige Schnäppchen und auch spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: