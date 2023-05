PS5 im Angebot: Jetzt Disc Edition einzeln ohne Spiel zum Toppreis abstauben

Bei Ebay könnt ihr euch gerade die PlayStation 5 in der Disc Edition günstig schnappen.

Über Ebay könnt ihr jetzt die PlayStation 5 günstig im Angebot bekommen: Die Disc Edition kostet nur noch 499,90€ und somit rund 50€ weniger als die UVP. So günstig gibt es die Konsole laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst. Der Versand ist kostenlos. Wenn ihr jetzt bestellt, wird laut Shopseite am 1. oder 2. Juni geliefert. Dieser Link bringt euch zum Deal:

Bei dem Angebot handelt es sich natürlich um Neuware. Der Händler macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Es ist aber von einer begrenzten Stückzahl die Rede, weshalb ihr damit rechnen solltet, dass die PS5 schon bald ausverkauft sein könnte.

Wer ist der Händler?

Bei dem Anbieter der PS5 handelt es sich um den größeren Ebay-Händler Sbdirect24, der häufiger durch günstige Gaming-Deals auffällt und auch die PS5 und andere Konsolen wie die Nintendo Switch schon früher deutlich reduziert angeboten hat. Sbdirect24 ist schon seid rund 15 Jahren auf Ebay aktiv und hat aktuell 98,6 Prozent positive Rezensionen auf der Plattform.

PS5 kaufen: Welche Alternativen gibt es?

Einzeln gibt es die PlayStation 5 nach wie vor nur selten im Angebot, aktuell ist laut Vergleichsplattformen kein Händler auch nur annähernd so günstig wie Sbdirect24. Günstige PS5-Bundles sind hingegen häufiger zu finden. Den aktuell besten Bundle-Deal gibt es bei MediaMarkt, wo ihr die PS5 Disc Edition zusammen mit dem Resident Evil 4 Remake für nur 555€ bekommt:

Die PS5 könnt ihr gerade auch im Bundle mit Resident Evil 4 günstig bekommen.

Wenn ihr den erst vor rund zwei Monaten erschienenen Horror-Hit sowieso haben wollt, ist dieses Bundle einen gute Alternative zum Ebay-Deal. Resident Evil 4 hat in unserem GamePro Test übrigens satte 93 Punkte abgestaubt, der Kauf lohnt sich also allemal.

Die nächstbeste Alternative wäre aktuell das Bundle mit God of War Ragnarök, das ihr für 569€ bei Coolblue bekommen könnt. Da es God of War Ragnarök schon einzeln für unter 60€ gibt, zahlt ihr hier im Vergleich zum Ebay-Deal deutlich drauf. Auch zum Kauf der PS5 Digital Edition würden wir euch bei einem Preisunterschied von nur 50€ nicht raten, es sei denn, ihr seid ganz sicher, dass ihr Spiele in Zukunft sowieso nur noch digital kaufen wollt.

Mehr günstige Gaming-Angebote findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: