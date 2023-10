PS5 im Angebot: Final Fantasy 16 Bundle jetzt günstig wie nie abstauben

Das PS5-Bundle mit dem Exklusivhit Final Fantasy 16 gab es laut Vergleichsplattformen noch nie so günstig wie jetzt.

Das offizielle PS5-Bundle mit Final Fantasy 16 und der Disc Edition der Konsole gibt es jetzt günstig im Sonderangebot: Bei Coolblue könnt ihr es euch gerade für nur 489€ bei kostenlosem Versand schnappen. Laut Vergleichsplattformen war das Paket bislang noch nie so günstig zu bekommen. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Coolblue macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Der Deal kann also jederzeit wieder verschwinden.

Alternative: PS5 günstig im EA Sports FC 24 Bundle

Falls ihr euch nicht für Final Fantasy 16 interessiert, aber dafür Fußball-Fans seid, könnt ihr die PS5 Disc Edition momentan übrigens auch günstig im Bundle mit dem FIFA-23-Nachfolger EA Sports FC 24 bekommen. Das Bundle gibt es bei verschiedenen Shops wie Amazon und MediaMarkt im Angebot, Collblue ist aber noch ein paar Euro günstiger und verlangt auch in diesem Fall nur 489€:

Wie gut ist Final Fantasy 16?

16:20 Final Fantasy 16 - Test-Video zum düsteren Action-Rollenspiel

Final Fantasy 16 hat in Test sehr gut abgeschnitten. Das bislang PS5-exlusive Rollenspiel steht auf OpenCritic bei einem internationalen Wertungsdurchschnitt von 88 Punkten. Im Vergleich zum Vorgänger ist FF16 deutlich düsterer und blutiger geraten, mit einem Look, der mehr an westliche Rollenspiele wie The Witcher 3 erinnert.

Das taktisch angehauchte Kampfsystem, das bei Final Fantasy 15 zumindest noch in Ansätzen an ein traditionelles JRPG erinnert hat, ist spektakulären Action-Kämpfen gewichen, die mit ihren Kombos und Spezialattacken eher einem Devil May Cry ähneln. Das mag für Fans der Reihe erst mal gewöhnungsbedürftig sein, funktioniert aber sehr gut. Mehr erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test:

Weitere günstige Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: