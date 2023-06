PS5 im Angebot: Jetzt mit God of War oder Call of Duty MW2 günstiger als ohne Spiel

Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt PS5-Bundles günstig abstauben.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn könnt ihr jetzt das Bundle mit der PlayStation 5 Disc Edition und God of War Ragnarök günstig im Angebot bekommen, und zwar für nur 549€. Ihr zahlt also knapp 1€ weniger als normalerweise für die Konsole einzeln und bekommt das Spiel noch obendrauf. Günstiger gibt es das Bundle laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst. Hier kommt ihr zum Angebot:

God of War Ragnarök liegt dem Bundle als Download-Code bei. Obwohl das Spiel erst ab 18 freigegeben ist und in solchen Fällen normalerweise höhere Versandkosten anfallen, ist die Lieferung laut Shopseite kostenlos.

Alternativen: PS5 mit CoD MW2 oder Resident Evil 4

13:08 Call of Duty: Modern Warfare 2 - Test-Video zur Story-Kampagne

Alternativ könnt ihr die PS5 Disc Edition bei MediaMarkt und Saturn auch im Bundle mit Modern Warfare 2 günstiger, und zwar ebenfalls für 549€. Auch hier wird das Spiel als Download-Code mitgeliefert und auch hier ist der Versand kostenlos. Welches Angebot das bessere ist, ist also schlicht Geschmackssache:

Nur noch bei Saturn bekommt ihr außerdem ein PS5-Bundle mit dem Resident Evil 4 Remake im Angebot. In diesem Fall zahlt ihr mit 555€ zwar ein kleines bisschen mehr. Dafür bekommt ihr den erst im März erschienenen Horror-Hit aber auch in der leicht weiterverkaufbaren Retail-Version mitgeliefert:

PS5-Spiele günstig im Days of Play Sale

Durch die Days of Play gibt es gerade auch jede Menge PS4- und PS5-Spiele günstiger.

Wenn ihr euch für eure neue PS5 gleich noch ein paar günstige Spiele zulegen wollt, solltet ihr euch die Angebote in den Days of Play Sales ansehen. Bis zum 12. Juni bekommt ihr bei verschiedenen Händler große Exklusivhits wie Horizon Forbidden West oder The Last of Us Part 1 günstiger. Auch einiges Zubehör ist reduziert:

Die Angebote und Preise unterscheiden sich von Händler zu Händler. Es kann sich also lohnen, alle Sales zu durchstöbern.

