PS5 wird bei Hausbrand fast komplett geschmolzen - aber läuft noch perfekt und spielt Minecraft ab

Auf TikTok macht gerade ein kurzer Clip die Runde, in dem ein Spieler seine stark angeschmolzene PS5 zeigt. Die Konsole wurde laut Ersteller patty_pp aka Parker Wright durch einen Hausbrand stark in Mitleidenschaft gezogen. Die (vormals) weißen Seitenplatten sowie die Oberseite des Gehäuses sind stark deformiert. Das erweckt den Eindruck, dass die Konsole komplett hinüber ist – aber falsch gedacht.



Das Besondere an der geschmolzenen Konsole nämlich? Wie das TikTok-Video zeigt, scheint die PS5 noch zu funktionieren. Im Video sehen wir, wie das Gerät am TV angeschlossen ist und den Startbildschirm von Minecraft abspielt, was offenbar noch einwandfrei auf der Konsole läuft.

Noch mehr kuriose Hardware-Geschichten:

So sieht die geschmolzene PS5 aus:

Weitere PS5 im Hintergrund - Video aber wohl kein Fake

Einige Adleraugen in der Kommentarsektion des entsprechenden TikTok-Videos haben eine zweite PlayStation 5-Konsole im Hintergrund gespottet, was natürlich darauf hindeuten könnte, dass patty_pp das Ganze gefälscht hat und die vom Brand gezeichnete PS5 tatsächlich komplett unbrauchbar ist.

Im Zuge dessen hat patty_pp noch ein weiteres TikTok-Video zur Klarstellung veröffentlicht. Darin zeigt er genauer, dass die geschmolzene Konsole tatsächlich am TV angeschlossen ist und schaltet sie ein: Die "Hausbrand-PS5" gibt daraufhin den bekannten PlayStation 5-Piep-Ton ab, leuchtet blau und fährt hoch.

Einige Kommentare unter dem ersten Clip sind übrigens wirklich unterhaltsam. "Kleine Gebrauchsspuren", schreibt TikTok-Mitglied "seuchenk4ter" beispielsweise. "Die Konsole hat Probleme mit Überhitzung", sagt "Anthony", und "Xbox Series X würde mit dem eingebauten Kühlschrank das Feuer löschen", meint "Max Der Erste" in Anspielung auf den Xbox-Mini-Kühlschrank, den es übrigens wirklich gibt.