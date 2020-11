PS5-Launchchaos: Fans erhalten Katzenfutter statt bestellter Konsolen

Die PlayStation 5 ist seit gestern auch in Deutschland auf dem Markt. Zumindest theoretisch. In der Praxis gestaltet es sich sehr schwierig, eine der beliebten Next Gen-Konsolen zu ergattern und selbst diejenigen, die eigentlich eine bekommen sollten, gucken manchmal in die Röhre. Denn auch unterwegs kann noch etwas schiefgehen, selbst wenn die Bestellung eigentlich durchgegangen ist, wie diese Berichte von enttäuschten Besteller*innen zeigen. Es gibt gleich mehrere Fälle, in denen Menschen statt der erhofften PS5 nur Katzenfutter, Zucker, Klopapier oder irgendwelche anderen Elektro-Geräte in ihren Paketen gefunden haben.

Böse Überraschung: PS5-Besteller*innen klagen über falsche Paketinhalte

Launch-Chaos: Viele sind schon deutlich früher daran gescheitert, eine PS5 (oder Xbox Series X) zu kaufen. Die Server vieler Online-Händler hielten dem Ansturm gar nicht erst stand, beim Bestellvorgang gab es Fehlermeldungen und Abstürze oder die Bestellungen wurden dann doch noch gecancelt. Insgesamt scheint es einfach viel zu wenig Geräte zu geben, dazu kommen noch Kommunikationsschwierigkeiten.

Dem Glück so nah: Wer es aber dennoch geschafft hat, eine der heiß erwarteten Konsolen zu bestellen, saß gestern vermutlich den ganzen Tag auf heißen Kohlen. Schließlich sollten die Geräte am Launchtag selbst ankommen und im Idealfall direkt ausprobiert werden. Aber selbst wenn das klappte, haben sich einige angehende Fans wohl immer noch zu früh gefreut. In einigen Paketen war nämlich offenbar etwas ganz anderes.

Einfach ausgetauscht? Aktuell schwirren gleich mehrere Posts durchs Netz, in denen sich die Betroffenen über falsche Paketinhalte beschweren. Statt der lang ersehnten PlayStation 5 befindet sich zum Beispiel ein Lufttrockner, eine ganze Menge Katzenfutter oder einfach nur Zucker und Klopapier im Karton.

Offenbar haben sich Mitarbeiter*innen der entsprechenden Versandhäuser, Nachbar*innen oder Lieferdienst-Mitarbeiter*innen dazu hinreißen lassen, die Konsolen auszutauschen. Hier könnt ihr euch die Enttäuschung in einem Video ansehen:

In diesem Paket steckt keine PS5, sondern ein Fußmassage-Gerät. Immerhin, das kann bestimmt auch sehr entspannend sein, ist aber natürlich nicht dasselbe.

In diesem ResetEra-Beitrag berichtet der User Kyonashi, statt seiner erhofften PS5 nur Katzenfutter in seinem Paket bekommen zu haben. Auch hier scheint es ein Problem bei der Auslieferung gegeben zu haben. Das Original-Klebeband des Versandhändlers wurde durch durchsichtiges ersetzt.

Auch in Deutschland scheint es schon ähnliche Fälle gegeben zu haben, wie in diesem Fall, der in unserem Gamepro-Artikel zum PS5-Chaos bei Amazon verlinkt ist. Ein enttäuschter Fan berichtet dort, statt der PlayStation 5 nur Zucker und Klopapier erhalten zu haben.

Ist euch schon mal etwas ähnliches passiert? Hattet ihr ganz konkret Probleme mit der Lieferung der PS5, falls ihr eine bestellen konntet?