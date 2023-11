PS5 im Black Friday-Angebot: Bundle mit EA Sports FC 24 für nur 449€ sichern!

Das PS5 EA Sports FC 24 Bundle gibt's jetzt günstig wie nie im Black Friday-Angebot.

Im Shop von O 2 könnt ihr jetzt die PlayStation 5 Disc Edition im Bundle mit EA Sports FC 24 zum absoluten Spitzenpreis bekommen! Das Paket kostet nur noch 449,99€, was selbst für die Konsole allein bereits ein hervorragender Preis wäre. Das Bundle gab es laut Vergleichsplattformen noch nie so günstig. Zu dem Angebot kommt ihr, wenn ihr diesen Link benutz, dann ein wenig nach unten scrollt und auf „Sofortkauf“ klickt:

In der Theorie soll das Black Friday-Angebot noch bis zum 29. November laufen. Angesichts des sehr günstigen Preises würde es uns aber nicht wundern, wenn es schon lange vorher ausverkauft wäre. Wir empfehlen daher, besser nicht zu lange zu warten.

Angebot wird nicht angezeigt? Die Seite im O 2 -Shop scheint dem Ansturm auf das Angebot nicht ganz gewachsen zu sein. Deswegen kann es passieren, dass ihr nur eine Fehlermeldung seht. Es passiert auch immer mal wieder, dass nicht der korrekte Deal-Preis, sondern der alte Preis von über 600€ angezeigt wird. Probiert es in diesen Fällen einfach später nochmal.

PS5 am Black Friday: Wird’s noch günstiger?

Gerüchten zufolge soll Sony in den nächsten Tagen noch eine große Aktion mit günstigen Konsolen und Controllern starten. Selbst wenn diese Gerüchte stimmen und die Angebote auch bei deutschen Händlern verfügbar sein sollten, ist es aber sehr unwahrscheinlich, dass die Preise noch deutlich tiefer sinken als im aktuellen Angebot bei O 2 . Wir sind deshalb der Meinung, dass ihr beruhigt zugreifen könnt.

Was bietet EA Sports FC 24?

Trotz der Namensänderung bietet EA Sports FC 24 im Grunde das, was ihr auch im Vorgänger FIFA 23 bekommen habt, also ein umfangreiches Fußballspiel mit vielen verschiedenen Modi wie Trainer- und Spielerkarriere, Straßenfußball und Ultimate Team. Obwohl die FIFA-Lizenz nun fehlt, sind noch mehr als 700 Teams aus über 30 Ligen enthalten. Wenn ihr die aktuelle Saison mit eurem Lieblingsteam nachspielen wollt, führt kein Weg an EA Sports FC 24 vorbei.

Ein paar Verbesserungen gibt es auch. So sorgen die 34 neuen Spielstile, die allen Profis zugeordnet werden, für einen spürbar realistischeren Spielablauf. Außerdem gibt es grafische Verbesserungen, insbesondere an den Animationen wurde geschraubt. Revolutionäre Fortschritte solltet ihr aber nicht erwarten.

