Kurioser PS5-Bug zeigt gespielte Games an, die ihr gar nicht besitzt? Ihr seid nicht allein - das steckt wohl dahinter

Na, ihr Ferkel, habt ihr auch wieder 5.000 Stunden anzügliche Erwachsenen-Games gespielt?

Sony hat unzählige Spieler*innen in Erklärungsnöte gebracht und für gehörige Verwirrung gesorgt. Manch ein PS5-User hatte nämlich laut des eigenen PSN-Profils angeblich viele Tausend Stunden in anzüglichen Spielen wie dem S*x Store Simulator verbracht. Mittlerweile wurde das Problem aber wohl angegangen.

PS5 zeigt Games als kürzlich gespielt an, die noch gar nicht erschienen sind

Im Netz häufen sich die verwirrten Berichte von PS5-Spieler*innen, die gestern plötzlich Titel wie H*ntai Princess gespielt haben sollen, und zwar äußerst ausgiebig. Dabei schwören sie Stein und Bein, diese Titel überhaupt nicht zu besitzen. Dazu passt, dass der S*x Store Simulator zum Beispiel noch gar nicht veröffentlicht worden ist.

1:46:39 Der neue Konsolenkrieg ist ein Ablenkungsmanöver

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Die allgemeine Verwirrung wurde nur größer, als immer mehr Spieler*innen dazugekommen sind, die allesamt davon berichten, Ähnliches erlebt zu haben. Zu den angeblich gespielten Titeln, die die Leute aber nie gekauft haben, zählen neben den oben genannten auch noch Avatar Island, Call of Duty: Advanced Warfare und Quiz Thiz Germany.

Besonders kurios wirkt natürlich, dass es sich dabei größtenteils um Spiele für Erwachsene mit erotischem Bezug handelt – und dass die Betroffenen direkt tausende Stunden darin zugebracht haben sollen. Das fühlt sich eher nach einem schlechten Scherz, als nach einem schwerwiegenden technischen Fehler an.

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Trotzdem herrscht natürlich große Verunsicherung. Wie kann es dazu kommen? Vor allem, weil viele Betroffene auch angeben, dass ihre PS5-Konsolen und PSN-Konten gut mit Zwei-Fach-Authentifizierung gesichert sind und niemand sonst Zugriff darauf haben kann. Es seien auch keine anderen Konsolen verlinkt.

Unser Technik-Experte Chris vermutet, dass wir es hier mit einem Server-Bug oder Ähnlichem zu tun haben könnten. Eventuell wurde bei einer Synchronisation die falsche Datenbank abgerufen oder es gab eine Sync-Anfrage zur falschen App-ID. Das Ganze könnte mit den Trophäen zusammenhängen. Sicher ist das alles aber nicht.

Mittlerweile hat Sony offenbar reagiert

Die Problematik scheint über Nacht auch zum Plattformbetreiber Sony durchgedrungen zu sein. Es gibt zwar keinerlei Erklärung, wie das passieren konnte (und ob wir uns Sorgen machen müssen) und auch kein offizielles Statement. Aber dafür herrscht in der "Kürzlich gespielt"-Kachel im PS5-Menü jetzt gähnende Leere (via ResetEra).

Das sieht bei uns genauso aus und scheint einfach als Rundumschlag komplett bei allen Spieler*innen so zu sein. Überall steht, die PS5-Besitzer*innen hätten einfach noch nie irgendetwas auf ihrer Konsole gespielt. Öffnet man dann die Bibliothek, sind die gekauften Spiele aber auf jeden Fall wieder da.

Wir können nur hoffen, dass es sich dabei um keine Sicherheitslücke handelt, mit der noch deutlich schlimmere Dinge als das angestellt werden können. Die Chancen stehen aber wohl recht gut, dass dem nicht so ist. Schaden kann es natürlich trotzdem nicht, 2FA zu aktivieren und euer Passwort zu ändern.

Na, wart ihr auch betroffen? Welche Spiele habt ihr angeblich gespielt und wie lange? Wem musstet ihr erklären, dass das nicht stimmt?