PS5-Bundle zum Bestpreis: Disc Edition + God of War Ragnarök jetzt für 469,99€ kaufen

Bei Otto könnt ihr die PS5 gerade mit God of War Ragnarök zum Toppreis abstauben.

Bei Otto könnt ihr die PlayStation 5 aktuell in der Disc Edition sehr günstig im Sonderangebot bekommen: Für ein Bundle mit dem Exklusivhit God of War Ragnarök bezahlt ihr nur noch schlappe 469,99€! So günstig gab es beides zusammen laut Vergleichsplattformen noch nie. Otto macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Er könnte also jederzeit wieder verschwinden. Hier findet ihr ihn:

Bei dem Paket handelt es sich nicht um das offizielle God of War Ragnarök Bundle von Sony, bei dem der Konsole ein Download-Code beiliegt. Stattdessen legt Otto der PS5 eine physische Retail-Version des Spiels bei. Diese lässt sich natürlich auch leicht weiterverkaufen, falls ihr auf God of War Ragnarök keine Lust habt, wodurch ihr effektiv noch günstiger wegkommen könnt.

Alternative: PS5 einzeln kaufen

Einzeln könnt ihr die PS5 Disc Edition gerade schon ab 449,99€ im Angebot bekommen.

Falls ihr God of War nicht haben wollt, könnt ihr die PlayStation 5 Disc Edition natürlich auch einzeln kaufen und bezahlt dabei noch etwas weniger. Eine ganze Reihe von Händler von Amazon über MediaMarkt bis Otto hat die Konsole nämlich gerade für 459,99€ im Angebot. Bei GameStop könnt ihr sogar auf 449,99€ kommen, wenn ihr am Ende des Bestellvorgangs den Rabattcode „10€OFF“ verwendet. Hier kommt ihr zu den Angeboten:

Der Aufpreis von maximal 20€ für das Bundle bei Otto lohnt sich unserer Meinung nach allerdings allemal. Schließlich handelt es sich bei dem Action-Kracher God of War Ragnarök um eines der besten Spiele, das ihr derzeit für die PS5 bekommen könnt. Nicht umsonst haben wir in unserem ausführlichen GamePro-Test stolze 93 Punkte vergeben.

