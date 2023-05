PS5-Bundle jetzt noch günstiger: Disc Edition + Resident Evil 4 im Angebot bei MediaMarkt

Das Bundle mit der PS5 Disc Edition und Resident Evil 4 bei MediaMarkt ist weiter im Preis gefallen.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn gibt es das Bundle mit der PS5 Disc Edition und dem erst Ende März erschienenen Resident Evil 4 Remake jetzt noch günstiger. Der Preis ist von ohnehin schon ziemlich günstigen 569€ (UVP: 619,98€) auf 555€ gesunken. Ihr zahlt für den Horror-Hit also nur rund 5€ Aufpreis im Vergleich zum Einzelkauf der Konsole. MediaMarkt macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt.

Alternative: PS5 mit Star Wars Jedi Survivor

Die PS5 könnt ihr auch im Bundle mit Star Wars Jedi: Survivor bekommen.

Das Paket mit Resident Evil 4 ist eines der günstigsten PS5-Bundles, die ihr aktuell bekommen könnt. Alternativ gibt es bei MediaMarkt auch noch ein Bundle mit PS5 Disc Edition und dem letzte Woche erschienenen Star Wars Jedi: Survivor im Angebot. Hier zahlt ihr mit 569€ aber ein paar Euro mehr, außerdem müsst ihr in diesem Fall rund eine Woche auf die Lieferung warten. Das Bundle mit Resident Evil 4 ist hingegen sofort verfügbar.

Wie gut ist das Resident Evil 4 Remake?

0:40 Resident Evil 4 - Launch-Trailer zum Action-Horror-Remake

Hervorragende Wertungen: Das Remake von Resident Evil 4 ist ein fantastisches Spiel, das den Horrorklassiker sinnvoll modernisiert und dennoch das alte Spielgefühl erhält. In unserem ausführlichen GamePro-Test haben wir deshalb eindrucksvolle 93 Punkte vergeben, der internationale Wertungsschnitt fällt laut OpenCritic mit 92 Punkten nur minimal niedriger aus. Damit gehört Resident Evil 4 aktuell zu den fünf besten PS5-Spielen überhaupt.

Toll präsentierter Survival-Horror: Die Präsentation ist hervorragend gelungen, was nicht nur am tollen Artdesign des mysteriösen spanischen Dorfs liegt, in das wir geschickt werden, sondern auch an den tollen Animationen und den unheimlichen Lichtstimmungen. Das Gameplay punktet durch seine große Gegnervielfalt und seine sinnvollen Survival-Elemente. Die Story ist noch immer weitgehend auf B-Movie-Niveau, was aber durchaus seinen Charme hat.

