Vor wenigen Wochen hat Sony angekündigt, dass es zum Release von God of War Ragnarök auch ein spezielles PS5-Bundle geben wird, das die Sony-Konsole und das neueste Abenteuer von Kratos und Atreus enthält. Eine (un)glückliche Spielerin hat das begehrte Bundle offenbar jetzt schon in die Hände bekommen – obwohl sie es gar nicht haben wollte (via Gamerant).

Das ist genau passiert: Wie Twitter-Userin Rasheeda Smith schreibt, habe sie direkt bei Sony eigentlich das PS5-Bundle mit Call of Duty Modern Warfare 2 bestellen wollen. Was sie letztendlich nach eigenen Angaben bekommen hat, überrascht nicht nur Smith selbst: Statt des MW2-Bundles hat Sony offenbar eine PS5 mitsamt God of War Ragnarök verschickt. Die Spielerin erntet damit über 8000 Likes auf Twitter.

Als Beweis zeigt Smith ein Foto des Pakets, das eigentlich erst am 9. November herauskommt:

Da das Ragnarök-PS5-Bundle allerdings nur einen Code für das Spiel und keine Disc enthält, dürfte es für Smith allerdings unmöglich sein, schon vor dem Release loszuspielen.

Wie die Userin schreibt, habe sie Ragnarök ohnehin bereits separat vorbestellt. Das gewünschte MW2-Bundle sei für einen Freund vorgesehen gewesen. Es ist unklar, ob Smith das Paket an Sony zurückschicken wird oder nicht.

Anmerkung: Obwohl ein Bild des Bundles gepostet wurde, könnte es sich hier trotzdem um einen Fake handeln. Ob die Userin das Paket wirklich fälschlicherweise erhalten hat, lässt sich nicht verifizieren.

Erst vor Kurzem veröffentlichte SIE Santa Monica ein Statement zu verfrühten Verkäufen von God of War Ragnarök und daraus resultierenden Spoilern, die mittlerweile im Netz kursieren:

God of War Ragnarök erscheint in wenigen Tagen

God of War Ragnarök lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten und feiert am 9. November 2022 seinen Release auf PS4 und PS5.

Den Launch-Trailer zum neuesten Abenteuer von Kratos und Atreus könnt ihr euch hier ansehen:

GamePro hatte bereits die Möglichkeit, das kommende PlayStation-Exklusive vor dem Release ganze acht Stunden lang anzuspielen und damit jede Menge Eindrücke zu sammeln. Hier lest ihr das erste Fazit zu God of War Ragnarök von Kollegin Eleen, die im Spiel viel aus dem Vorgänger aus dem Jahr 2018 wiedererkennen konnte.